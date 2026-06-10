Ciprian Ciucu anunță schimbare la conducerea ADI TPBI și cere audit la STB

Sursă: realitatea.net

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că George Micu este noul Director General al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov (ADI TPBI). Ciucu a transmis că l-a demis pe fostul șef Vladimir Ghițulescu.

Ciucu a precizat că ADI TPBI este autoritatea publică titulară a transportului din București și Ilfov, cu atribuții de audit asupra STB și competența de a decide traseele și tarifele transportului în comun.

Primarul a enumerat șase priorități din partea noului director George Micu: un audit corect al STB, reducerea costurilor prin eliminarea suprapunerilor dintre transportul de suprafață și cel subteran, creșterea calității și eficacității rețelei, implementarea etapizată a trenului metropolitan, realizarea unui model de trafic funcțional pentru București și Ilfov, precum și restructurarea ADI TPBI, instituție care a ajuns, în opinia sa, la un număr nejustificat de mare de posturi.

Ciucu a anunțat că va propune Consiliului General și Consiliului Județean Ilfov creșterea autorității ADI TPBI, atât de jure, cât și de facto. Primarul a subliniat că, în prezent, politicile de transport din capitală sunt fragmentate între nu mai puțin de nouă actori slab coordonați, printre care Direcția de Transport din PMB, STB, patru companii din Ilfov, Administrația Străzilor și Compania Managementul Traficului.

Cine este George Micu

„Despre George Micu

George Micu este inginer și manager cu peste 35 de ani de experiență în transportul feroviar din România, cu un parcurs care îmbină conducerea executivă a unor companii naționale strategice cu expertiza de reglementare la nivel european.

Absolvent al Facultății de Transporturi din Institutul Politehnic București, a condus, ca Director General, atât SNTFM „CFR Marfă" SA, cât și Compania Națională de Căi Ferate „CFR" SA. A demonstrat o capacitate remarcabilă de redresare a unor companii de stat aflate în dificultate: la CFR Marfă a crescut cota de piață de la 55% la peste 60% și productivitatea cu 145% într-un an, iar la CFR SA a adus compania pe profit și a eliminat datorii de peste 321 milioane lei către bugetul de stat, respectând angajamentele față de FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană.

În ultimul deceniu a ocupat funcții de conducere în cadrul Autorității Feroviare Române (AFER), inclusiv cea de Director al Autorității de Siguranță Feroviară, iar în prezent este consilier onorific al ministrului finanțelor, analizând eficiența contractelor de servicii publice de transport de călători în baza Regulamentului European 1370/2007.

Pentru poziția de Director General la ADI TPBI, George Micu reunește exact competențele necesare: experiență dovedită în conducerea de companii și autorități de transport de mare anvergură, cunoaștere aprofundată a Regulamentului 1370/2007 care guvernează contractele de servicii publice, capacitate de redresare financiară a entităților publice și abilități solide de negociere instituțională — toate esențiale pentru modernizarea și integrarea transportului public în regiunea București-Ilfov.”, a scris Ciucu pe pagina de Facebook.