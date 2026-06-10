Ion Cristoiu, analiză explozivă despre scoaterea la rampă a lui Eugen Tomac: ”Președintele arată și mai mult că sfidează partidele”

Sursă: Realitatea.Net

Ion Cristoiu a făcut miercuri, în direct la Realitatea Plus, o analiză amplă asupra deciziei președintelui de a-l susține pe Eugen Tomac, în ciuda opoziției partidelor politice. Jurnalistul a susținut că această mișcare reprezintă o nouă dovadă a faptului că șeful statului ignoră poziția formațiunilor politice și își asumă un risc major în cazul unui eventual eșec în Parlament.

”Președintele arată și mai mult că sfidează partidele. I-au spus toți: «Nu!», și tu vii și spui: «Nu, eu îl susțin». Cum să vii să spui: «Niciun partid nu îl susține și, cu toate acestea, eu vă cer să îl susțineți»? Și dacă nu îl susțin? Eu întreb.

Atunci președintele se expune. Căderea în Parlament îl lovește pe el, că altfel putea să spună: «Băi, am dat domnului ăsta, și-a depus mandatul, nu știu ce a fost în capul lui»”, a declarat Ion Cristoiu.

Analistul Realitatea PLUS este de părere că Eugent Tomac este susținut de președintele Nicușor Dan ”ca să fie încă o dată în Parlament”.

Întrebat de ce Eugen Tomac a acceptat să intre în acest joc politic, Ion Cristoiu a răspuns: ”Cum să nu accepte? Eugen Tomac era un personaj absolut șters, a obținut o mediatizare, un capital politic uriaș.

Dacă își depune mandatul de mâine, nu se mai discută despre el. Dacă nu și-l depune, atunci, până la ședința Parlamentului, discutăm numai despre el. Tomac peste tot, declarații... Niciodată Tomac nu a avut atâtea declarații.”

Mai mult, Ion Cristoiu a subliniat că în această perioadă, Eugen Tomac ”câștigă pe gratis un capital politic”.