Într-o mișcare strategică menită să aplaneze tensiunile sociale din marile hub-uri industriale ale țării, Guvernul României a adoptat, în ședința extraordinară de marți, o Hotărâre de Guvern cu impact imediat asupra a mii de familii. Executivul a desemnat oficial o listă de operatori economici de interes strategic din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, măsură care permite intervenția statului pentru stingerea datoriilor salariale acumulate de acești coloși industriali.

Mecanismul de plată prin Fondul de Garantare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat la finalul ședinței că acest nou statut juridic permite Fondului de Garantare să preia sarcina achitării drepturilor salariale pentru angajații societăților vizate. Decizia privește patru entități majore aflate în dificultate financiară: Liberty Galați și Liberty Tubular, aflate în procedură de concordat preventiv, respectiv Romaero SA și Damen Shipyards Mangalia, ambele aflate în stare de insolvență. Această formă de sprijin reprezintă o gură de oxigen vitală, oficialul guvernamental dând asigurări că toți beneficiarii își vor primi sumele restante până la sărbătorile de Paști.

Sute de milioane de lei pentru restanțele salariale

Efortul financiar asumat de stat pentru acoperirea acestor restanțe se ridică la valoarea totală de 257,7 milioane de lei. Conform precizărilor făcute de Ioana Dogioiu, aceste fonduri sunt deja prevăzute în bugetul aprobat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru această categorie de cheltuieli, nefiind necesară o suplimentare bugetară neprevăzută. Suma va acoperi salariile neplătite pentru perioade cuprinse între șase și șapte luni, în funcție de situația specifică a fiecărui operator economic.

Distribuția fondurilor pe platformele industriale

Cea mai mare pondere a plăților va fi direcționată către platforma siderurgică din Galați. Pentru Liberty Galați și Liberty Tubular, suma alocată este de 168 de milioane de lei, fonduri destinate unui număr de 2.949 de beneficiari. În ceea ce privește companiile aflate în insolvență, restul de 89,7 milioane de lei va fi împărțit între șantierul naval Damen Mangalia și producătorul aeronautic Romaero. Astfel, 1.017 angajați din Mangalia și 526 de specialiști de la Romaero vor beneficia de acoperirea restanțelor salariale, punând astfel capăt unei lungi perioade de incertitudine financiară pentru angajații acestor piloni ai industriei naționale.