Vlad Gheorghe: „Baletul politic al PSD încurcă pe toată lumea!”

Sursă: Realitatea PLUS

Critici la adresa PSD-ului, din partea unui apropiat al premierului Ilie Bolojan.

Baletul politic al Partidului Social Democrat încurcă pe toată lumea, asta a spus Vlad Gheorghe, consilier onorific al prim-ministrului, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că sunt foarte multe motive pentru ca premierul să fie demis.

Vlad Gheorghe: „Orice lider care se respectă trebuie să ia decizii!”

„Mi s-ar fi părut normal că aceste decizii să fie luate din timp.

Tot acest balet care nu se mai termină politic nu face bine României, nu face bine nimănui.

Vedem că acum războiul din Golf devine cel mai important din ultimii ani.

În acest moment, România trebuie să fie pregătită, alături de sferile europene, să treacă printr-o criză a prețurilor carburanților care se transformă instant într-o criză a inflației.

Vedem că dacă premierul nu ar fi luat măsurile de reducere a cheltuielilor statului, România ar fi fost într-o situație dezastruoasă în acest moment.

Repet, într-un moment în care trecem printr-o criză care de data asta nu este provocată de noi.

Și tot acest balet politic reduce capacitatea României de a putea să traverseze o criză extrem de importantă, poate cea mai importantă de la începutul războiului din Ucraina până acum.

Orice lider care se respectă trebuia să ia deciziile la timp.

Un „nu” la vremea lui este mult mai bun decât un da prea târziu.

Așa că ceea ce am cerut eu tot timpul și ceea ce am spus public, repet și acum, să ia ce decizii consideră dânșii, cei de la PSD, numai să le ia odată și să asigură o stabilitate la guvernarea țării într-un moment de criză, în orice direcție ar fi ea.”, a declarat Vlad Gheorghe.