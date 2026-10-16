Iarna s-a instalat deja la munte! Avertismentul Salvamont Prahova pentru turiști – VIDEO

Iarna și-a făcut deja simțită prezența la altitudini mari, unde ninsoarea, vântul puternic și ceața pot transforma drumețiile în adevărate provocări. Salvamontiștii prahoveni le recomandă turiștilor să manifeste prudență și să țină cont de avertismentele meteorologice, în condițiile în care vremea din acest weekend poate deveni deosebit de dificilă în zona montană.
Iarna s-a instalat deja la altiduni mari
Salvamont Prahova avertizează că vremea din zona montană înaltă se poate înrăutăți semnificativ în acest weekend, iar turiștii care plănuiesc drumeții sunt sfătuiți să fie precauți și să se pregătească pentru condiții de iarnă.
Recomandările Salvamont Prahova pentru turiștii care merg pe munte
Salvatorii montani le recomandă celor care vor să plece în drumeție în acest weekend să verifice prognoza meteo și informațiile despre starea traseelor înainte de a porni la drum. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să evite crestele și zonele expuse atunci când condițiile meteorologice sunt nefavorabile.
Echipamentul adecvat sezonului rece este esențial pentru siguranța pe munte. Acesta trebuie să includă îmbrăcăminte termoizolantă, bocanci de munte, mănuși și căciulă, astfel încât turiștii să fie pregătiți pentru temperaturi scăzute și schimbări bruște ale vremii.
Ceața și vântul pot îngreuna orientarea pe traseele montane
Salvamontiștii atrag atenția că vremea nefavorabilă poate pune probleme chiar și celor cu experiență în drumețiile montane, motiv pentru care traseul trebuie ales în funcție de pregătirea fizică și experiența tuturor membrilor grupului.
În cazul unei situații de urgență, turiștii trebuie să apeleze numărul unic 112. Salvamont Prahova le urează tuturor un weekend în siguranță și le reamintește să respecte muntele și propriile limite.