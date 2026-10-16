Iarna s-a instalat deja la munte! Avertismentul Salvamont Prahova pentru turiști – VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 oct. 2026, 16:33

Iarna și-a făcut deja simțită prezența la altitudini mari, unde ninsoarea, vântul puternic și ceața pot transforma drumețiile în adevărate provocări. Salvamontiștii prahoveni le recomandă turiștilor să manifeste prudență și să țină cont de avertismentele meteorologice, în condițiile în care vremea din acest weekend poate deveni deosebit de dificilă în zona montană.

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