Incendiu violent în județul Vaslui. O casă a ars în totalitate din cauza jarului căzut din sobă - VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 nov. 2026, 09:53

Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă seara în localitatea Popeni, comuna Zorleni, din județul Vaslui. O locuință de aproximativ 100 de metri pătrați a fost mistuită de flăcările provocate de jarul căzut dintr-o sobă.

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