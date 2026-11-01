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Incendiu violent în județul Vaslui. O casă a ars în totalitate din cauza jarului căzut din sobă - VIDEO

FOTO: ZCH news

FOTO: ZCH news

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 nov. 2026, 09:53

Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă seara în localitatea Popeni, comuna Zorleni, din județul Vaslui. O locuință de aproximativ 100 de metri pătrați a fost mistuită de flăcările provocate de jarul căzut dintr-o sobă.

Casa a ars în totalitate

Alarma a fost dată în jurul orei 19:00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de transport apă și o ambulanță SMURD, încadrate cu 11 militari. La sosirea acestora, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință, care avea o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Flăcările violente amenințau să se extindă și la alte două case aflate în imediata apropiere, astfel că pompierii au acționat pentru a împiedica propagarea focului.

În urma incendiului, locuința a ars în totalitate. Din fericire, nu au fost persoane surprinse în interior și nu s-au înregistrat victime.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jarul căzut din sobă.

Recomandările pompierilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Podul Înalt " al județului Vaslui le recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri de prevenire a incendiilor de locuință:

  • verificați și curățați sobele și coșurile de fum înainte de folosire;

  • etanșați bine mijloacele de încălzire, astfel încât să nu fie posibilă căderea de jar sau scântei în exterior;

  • nu depozitați materiale combustibile în apropierea surselor de căldură;

  • nu ardeți deșeuri în apropierea caselor ori a anexelor gospodărești;

  • nu lăsați lumânări sau candele aprinse, nesupravegheate, în locuri cu materiale combustibile;

  • nu utilizați instalații electrice defecte ori improvizate;

  • nu suprasolicitați instalația electrică prin alimentarea mai multor consumatori electrici în același timp;

  • dacă observați un incendiu, apelați numărul de urgență 112.

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