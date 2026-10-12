Ce semnifică o umflătură apărută în zona inghinală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 oct. 2026, 09:34

O umflătură apărută în zona inghinală poate fi mai vizibilă la tuse, ridicarea unei greutăți sau stat în picioare și poate dispărea în repaus. Chiar dacă nu doare, indică un defect al peretelui abdominal.

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