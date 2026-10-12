Ce semnifică o umflătură apărută în zona inghinală

O umflătură apărută în zona inghinală poate fi mai vizibilă la tuse, ridicarea unei greutăți sau stat în picioare și poate dispărea în repaus. Chiar dacă nu doare, indică un defect al peretelui abdominal.
Hernia inghinală apare atunci când țesutul adipos sau o porțiune de intestin protruzionează printr-o zonă mai slabă a peretelui abdominal. Poate produce senzație de presiune, disconfort sau durere, iar în timp umflătura se poate mări. Hernia nu se vindecă spontan, iar tratamentul definitiv este chirurgical, cel mai frecvent prin metode minim invazive.
Intervenția poate fi realizată prin laparoscopic sau robotic, dar și prin chirurgie deschisă, alegerea depinzând de tipul herniei și de particularitățile pacientului. Durerea intensă, o umflătură care nu mai poate fi redusă, greața sau vărsăturile necesită evaluare rapidă, deoarece pot indica o complicație.
Ai grijă de tine!
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