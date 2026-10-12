Un proiect pentru generațiile viitoare: Maria Niculae aduce femeile împreună pentru o cauză esențială

Maria Niculae a lansat o campanie prin care invită doamnele din România să sprijine construirea unui spital de psihiatrie pediatrică în curtea Spitalului Obregia din București, în cadrul inițiativei „Spitale publice din bani privați”. Ea a făcut primul gest, donând trei genți de lux, și îi îndeamnă pe ceilalți să se alăture „cu orice fel de gest”.
Campania, care are ca obiectiv construirea unui spital de pediatrie, atrage tot mai multe persoane dispuse să sprijine copiii aflați în situații medicale dificile.
Proiectul urmărește să contribuie la dezvoltarea infrastructurii medicale pediatrice și să ofere copiilor acces la servicii medicale într-un spațiu adaptat nevoilor lor.
O colecție de fapte bune ale doamnelor din România
Maria Niculae a lansat o colecție de fapte bune ale doamnelor din România, menită să sprijine construcția spitalului. Primul pas al campaniei este donarea a trei genți de lux din propria colecție: Hermès, Kelly și Himalayan.
„Vreau să facem împreună o colecție de fapte bune ale doamnelor din România, menită să sprijine construcția unui spital de pediatrie. Mă alătur inițiativei „Spitale publice din bani privați” și îmi doresc ca împreună să ajutăm la construirea spitalului de psihiatrie pediatrică din curtea spitalului Obregia. Donez Hermès, Kelly, Himalayan. Este primul pas al campaniei și vă rog, doamnelor, alăturați-vă cu orice fel de gest. Sunt fericită să vă anunț că o serie de doamne cu adevărat speciale se alătură deja campaniei și sunt convinsă că, până la urmă, noi, fetele, doamnele, vom reuși să terminăm acest spital. Cred cu tărie că, atunci când reușim să ne dăm mâna una celeilalte și când renunțăm la competiție, reușim să construim lucruri mărețe”, a declarat Maria Niculae.
Potrivit inițiatoarei, mai multe doamne s-au alăturat deja demersului, iar apelul rămâne deschis pentru oricine dorește să contribuie, indiferent de forma sprijinului.
Copiii au nevoie de sprijin, iar un proiect dedicat sănătății lor poate deveni realitate prin implicarea comunității.