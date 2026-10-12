Un proiect pentru generațiile viitoare: Maria Niculae aduce femeile împreună pentru o cauză esențială

Publicat 12 oct. 2026, 10:59 Actualizat 12 oct. 2026, 11:04

Maria Niculae a lansat o campanie prin care invită doamnele din România să sprijine construirea unui spital de psihiatrie pediatrică în curtea Spitalului Obregia din București, în cadrul inițiativei „Spitale publice din bani privați”. Ea a făcut primul gest, donând trei genți de lux, și îi îndeamnă pe ceilalți să se alăture „cu orice fel de gest”.

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