Drama copiilor săraci din România: „Niciodată n-am avut o masă bogată”. Mărturii dureroase despre foame și abandon

Publicat 11 oct. 2026, 15:56 Sursă Realitatea PLUS

Familiile cu posibilități foarte mici duc zi de zi o luptă. În multe sate din România, sunt copii care încă se bucură pentru lucruri pe care alții le consideră normale: o masă caldă, o pâine pe masă sau un pachet cu alimente. Aceștia își doresc doar să mănânce pe săturate, să aibă haine potrivite pentru iarnă și să simtă că nu sunt uitați.

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