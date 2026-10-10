Criză în zootehnie: șase județe din România au rămas fără vaccinuri împotriva antraxului. Campania este întârziată

Situație gravă pentru crescătorii de animale. Șase județe din țară au rămas fără vaccinuri împotriva antraxului. Calendarul nu a este respectat fiindcă numeroase județe au achiziționat vaccinurile cu întârziere.
Campania de vaccinare a animalelor împotriva antraxului înregistrează întârzieri importante, iar șase județe din țară nu au vaccinurile necesare pentru a începe imunizarea. Situația a fost semnalată de Viorel Andronie, președintele Colegiului Medicilor Veterinari, care atrage atenția asupra problemelor din zootehnie.
Potrivit acestuia, în 11 județe, vaccinarea a început încă din primăvară și a fost deja finalizată. În alte 24 de județe, vaccinurile au fost achiziționate cu întârziere, iar campania de imunizare este în continuare în desfășurare. Printre motivele care au dus la aceste întârzieri se numără lipsa fondurilor necesare și indisponibilitatea vaccinurilor. Astfel, calendarul de vaccinare nu a putut fi respectat în numeroase județe.
Antraxul este o boală gravă care afectează animalele și care se poate transmite și la oameni. Vaccinarea reprezintă una dintre principalele măsuri de prevenire a bolii. În acest context, autoritățile sunt îndemnate să planifice din timp achizițiile de vaccinuri, astfel încât campaniile de imunizare să se desfășoare conform calendarului și să fie evitate blocajele cauzate de întârzierile în aprovizionare.
Ce este antraxul și cum se transmite la oameni?
Antraxul, cunoscut și sub denumirile de dalac sau bubă neagră, este o boală infecțioasă provocată de bacteria Bacillus anthracis, care afectează în special animalele ierbivore, dar se poate transmite și la oameni. Potrivit normelor sanitare veterinare publicate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), animalele se pot infecta prin furaje și apă contaminate, iar oamenii se pot îmbolnăvi prin contactul cu animale bolnave sau cu produse contaminate de origine animală.
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) precizează că sporii bacteriei pot supraviețui în mediu perioade îndelungate. Riscul pentru oameni este asociat în special contactului cu animale infectate sau cu produse contaminate, iar vaccinarea animalelor și aplicarea măsurilor veterinare de prevenție sunt importante pentru controlul bolii.