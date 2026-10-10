Criză în zootehnie: șase județe din România au rămas fără vaccinuri împotriva antraxului. Campania este întârziată

Publicat 10 oct. 2026, 09:41 Actualizat 10 oct. 2026, 10:36 Sursă Realitatea PLUS

Situație gravă pentru crescătorii de animale. Șase județe din țară au rămas fără vaccinuri împotriva antraxului. Calendarul nu a este respectat fiindcă numeroase județe au achiziționat vaccinurile cu întârziere.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Antraxvaccincrizazootehnie