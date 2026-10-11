Șase persoane au ajuns la spital după un accident rutier pe DN 22, în județul Constanța

Șase persoane au fost transportate la spital, duminică, în urma unui accident rutier produs pe DN 22, în județul Constanța, în care au fost implicate două autoturisme. Printre persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale se numără cei doi șoferi și patru pasageri din unul dintr-una dintre mașini.
Potrivit primelor date din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, impactul s-a produs între două autoturisme conduse de un tânăr în vârstă de 25 de ani, respectiv de un bărbat de 48 de ani.
Șase persoane, transportate la spital
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au precizat că șase persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Este vorba despre cei doi conducători auto și patru pasageri aflați în cel de-al doilea autoturism.
Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.
Polițiștii au deschis un dosar penal
În urma accidentului rutier de pe DN 22, polițiștii au întocmit un dosar penal. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs impactul, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.