Șase persoane au ajuns la spital după un accident rutier pe DN 22, în județul Constanța

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 oct. 2026, 13:15

Șase persoane au fost transportate la spital, duminică, în urma unui accident rutier produs pe DN 22, în județul Constanța, în care au fost implicate două autoturisme. Printre persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale se numără cei doi șoferi și patru pasageri din unul dintr-una dintre mașini.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidentvictimespitalConstanța