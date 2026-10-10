Incendiu într-o clădire de pe centura Bistriței, unde erau cazați muncitori străini. 12 persoane, evacuate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 13:10

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă dimineață, într-o clădire de pe șoseaua de centură a municipiului Bistrița, în care funcționează birouri și spații de cazare pentru muncitori. Cele 12 persoane aflate în imobil, muncitori străini, s-au evacuat, iar opt persoane au fost evaluate medical de echipajele SMURD. Proprietarul clădirii ar putea avea arsuri la nivelul căilor aeriene, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud.

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