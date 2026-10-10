Incendiu într-o clădire de pe centura Bistriței, unde erau cazați muncitori străini. 12 persoane, evacuate

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă dimineață, într-o clădire de pe șoseaua de centură a municipiului Bistrița, în care funcționează birouri și spații de cazare pentru muncitori. Cele 12 persoane aflate în imobil, muncitori străini, s-au evacuat, iar opt persoane au fost evaluate medical de echipajele SMURD. Proprietarul clădirii ar putea avea arsuri la nivelul căilor aeriene, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud.
Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, incendiul s-a produs într-o cameră destinată cazării muncitorilor, situată la etajul unei clădiri cu funcțiuni mixte. La parter se află spații de birouri, iar la etaj sunt amenajate locuri de cazare.
„Focul a izbucnit într-una dintre camerele destinate cazării, unde, de la un aparat de gătit, s-au aprins materiale combustibile aflate în imediata apropiere”, au transmis reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.
Imobilul aparține unui operator economic cu activitate în domeniul construcțiilor și este situat în apropierea unei stații de gaze.
Opt persoane, evaluate medical de echipajele SMURD
Din motive de siguranță, întreaga clădire a fost evacuată. Opt persoane au fost evaluate medical de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Bistrița. Printre acestea se numără proprietarul imobilului, care a intrat în camera afectată de incendiu. În cazul său, există suspiciunea unor arsuri la nivelul căilor aeriene.
De asemenea, două dintre persoanele cazate au prezentat stări de panică și arsuri minore, potrivit informațiilor transmise de ISU Bistrița-Năsăud.
Incendiul a fost stins înainte de sosirea pompierilor
Incendiul a fost lichidat de persoanele aflate la fața locului înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Pompierii au continuat activitățile specifice pentru evaluarea situației, identificarea eventualelor focare ascunse și înlăturarea efectelor negative produse de incendiu, a precizat ISU Bistrița-Năsăud.