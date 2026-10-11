Mihăiță Lungu, antrenorul din Vaslui care a strâns un copil de gât, suspendat doi ani și amendat

Publicat 11 oct. 2026, 09:40 Sursă Realitatea PLUS

Antrenorul din Vaslui care a strâns de gât un copil la un meci de fotbal a fost suspendat doi ani și amendat cu 3.000 de lei. În urma incidentului, bărbatul se apără și susține că nu a fost agresiv, ci a vrut doar să îi arate cum să procedeze în teren. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

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