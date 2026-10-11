Mihăiță Lungu, antrenorul din Vaslui care a strâns un copil de gât, suspendat doi ani și amendat

Antrenorul din Vaslui care a strâns de gât un copil la un meci de fotbal a fost suspendat doi ani și amendat cu 3.000 de lei. În urma incidentului, bărbatul se apără și susține că nu a fost agresiv, ci a vrut doar să îi arate cum să procedeze în teren. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!
Incidentul s-a petrecut în timpul partidei dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui, disputată în cadrul unei competiții de fotbal juvenil. Antrenorul Mihăiță Lungu a reacționat violent după ce unul dintre jucătorii săi ar fi greșit o pasă. Conform relatărilor din presa locală, tehnicianul l-a apucat pe copil de gât și l-a ridicat de la sol, în fața celorlalți juniori și a persoanelor care asistau la meci.
Ce a spus antrenorul despre imaginile apărute
Mihăiță Lungu respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi agresat minorul. Acesta susține că gestul său ar fi avut un scop strict sportiv și că l-ar fi luat pe copil în brațe pentru a-i arăta cum trebuie executată o aruncare de la margine.
Antrenorul afirmă că fotografia în care apare ținându-l pe băiat ar fi fost surprinsă chiar în momentul în care îl cobora. În versiunea sa, nu ar fi fost vorba despre o agresiune, ci despre o explicație oferită jucătorului în timpul partidei.
Pentru a-și susține punctul de vedere, tehnicianul a invocat și evoluția copilului pe teren. Potrivit acestuia, juniorul ar fi înscris două goluri și ar fi fost cel mai bun jucător al meciului, motiv pentru care nu ar fi avut motive să reacționeze agresiv. Lungu a mai susținut că arbitrul ar fi intervenit dacă ar fi observat un comportament necorespunzător din partea sa.
Antrenorul, implicat și într-un alt incident
Conform publicației Vremea Nouă, Mihăiță Lungu ar fi fost implicat recent și într-un alt episod controversat, în care ar fi agresat un arbitru mai tânăr.
Lungu a fost fotbalist și a participat în trecut inclusiv la partide din cupele europene. Experiența acumulată în sport nu înlătură însă necesitatea clarificării acuzațiilor referitoare la modul în care s-ar fi comportat față de un jucător minor.