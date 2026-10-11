Fermierii din Călărași, revoltați de deversări: „Am muncit ca robii, iar acum îl golesc”. Dunărea, la debite istorice scăzute

Publicat 11 oct. 2026, 10:23 Actualizat 11 oct. 2026, 10:25 Sursă Realitatea PLUS

Este situație critică pe Dunăre. Două lacuri sunt deversate pentru a crește nivelul apei. Măsura extremă este luată pentru a ține în siguranță Centrala de la Cernavodă. Specialiștii spun că mai sunt doar trei centimetri până la pragul în care răcirea reactoarelor nu mai este posibilă. Soluția autorităților a stârnit însă revoltă în rândul oamenilor care depind de aceste resurse. Realitatea Plus a solicitat explicații Comitetului pentru Situații de Urgență și Administrației Naționale Apele Române. Reprezentanții de la Apele Române au transmis că informația este adevărată.

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