Fermierii din Călărași, revoltați de deversări: „Am muncit ca robii, iar acum îl golesc”. Dunărea, la debite istorice scăzute

Este situație critică pe Dunăre. Două lacuri sunt deversate pentru a crește nivelul apei. Măsura extremă este luată pentru a ține în siguranță Centrala de la Cernavodă. Specialiștii spun că mai sunt doar trei centimetri până la pragul în care răcirea reactoarelor nu mai este posibilă. Soluția autorităților a stârnit însă revoltă în rândul oamenilor care depind de aceste resurse. Realitatea Plus a solicitat explicații Comitetului pentru Situații de Urgență și Administrației Naționale Apele Române. Reprezentanții de la Apele Române au transmis că informația este adevărată.
Este revoltă în rândul fermierilor din Călărași. Apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei a început să fie deversată în Dunăre, în urma unei decizii a autorităților. Operațiunea a început în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar scopul ar fi creșterea nivelului fluviului cu aproximativ doi centimetri.
Măsura provoacă îngrijorare în rândul fermierilor și piscicultorilor din județul Călărași. Oamenii spun că golirea acestor lacuri le va afecta culturile pentru că nu vor mai avea apă să irige. Iar afacerile piscicultorilor ar putea fi distruse. Totul, într-o perioadă deja marcată de secetă.
Situația este una fără precedent, în condițiile în care debitele Dunării la intrarea în țară au scăzut sub 1.200 de metri cubi pe secundă, iar fluviul se află la minime istorice. La Cernavodă, cota fluviului a ajuns la minus 259 de centimetri. Iar prognozele hidrologilor nu sunt încurajatoare. Debitul Dunării la intrarea în țară este de numai 1.200 de metri cubi pe secundă, față de media obișnuită a lunii octombrie, de 3.900.
„Singura soluție să găsim înțelegere la acei oameni de la Apele Române, să ne înțeleagă și pe noi, să oprească zăvilarele că nu or să câștige absolut nimic. Deci înrăutățesc situația și la centrală, și pentru noi, lăsându-ne - în urma investițiilor făcute - fără apă în lacul Mostiștea.
Minim 20 de milioane de metri cubi de apă care ei vor să se retragă din lacul Mostiștea, la debitul Dunării, n-o să fie nici măcar 0,0001% din ce preconizează ei.
Noi bine, mersi, am muncit ca robii, l-am curățat, l-am decolmatat pe resursele noastre, pe utilajele noastre, pe angajații noștri, l-am curățat și dânșii acum decât beneficiază și îl folosește pentru a goli lacul”, a declarat George Daniel, lider Asociația Udătorilor.
Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere instituțiilor abilitate. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu ne-a transmis să contactăm Administraţia Naţională „Apele Române” pentru un răspuns.
Ulterior, într-un comunicat de presă, reprezentanții de la instituția Apelor Române ne-au confirmat că evacuează 20 de metri cubi de apă pe secundă, dar menționează că deversarea se face din râuri: "Această intervenție este corelată cu măsurile suplimentare de evacuare controlată a apei din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș, în vederea suplimentării aportului de apă în Dunăre și limitării scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă".