Alertă la Centrala Nucleară Cernavodă! Dunărea, la doar 3 centimetri de pragul critic. Apele Române intervin de urgență

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 17:11

Situație tot mai gravă la Centrala Nucleară Cernavodă, după ce nivelul Dunării a ajuns sâmbătă, 10 octombrie, la doar trei centimetri de pragul sub care alimentarea cu apă a sistemelor de răcire devine dificilă. Fluviul a coborât la cota de -259 de centimetri, în timp ce limita critică este de -262 de centimetri. În aceste condiții, Administrația Națională „Apele Române” a decis să intervină de urgență și să suplimenteze debitul Dunării cu apă din acumularea Iezer, aflată pe valea Mostiștei.

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