Alertă la Centrala Nucleară Cernavodă! Dunărea, la doar 3 centimetri de pragul critic. Apele Române intervin de urgență

Situație tot mai gravă la Centrala Nucleară Cernavodă, după ce nivelul Dunării a ajuns sâmbătă, 10 octombrie, la doar trei centimetri de pragul sub care alimentarea cu apă a sistemelor de răcire devine dificilă. Fluviul a coborât la cota de -259 de centimetri, în timp ce limita critică este de -262 de centimetri. În aceste condiții, Administrația Națională „Apele Române” a decis să intervină de urgență și să suplimenteze debitul Dunării cu apă din acumularea Iezer, aflată pe valea Mostiștei.
Dunărea, la doar 3 centimetri de pragul critic. Ce se întâmplă la Cernavodă
Nivelul fluviului a ajuns la valori extrem de scăzute, iar situația pune o presiune tot mai mare pe funcționarea Centralei Nucleare Cernavodă. Debitul Dunării la intrarea în România se află în jurul valorii de 1.200 de metri cubi pe secundă, mult sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă. Scăderea apei este o problemă pentru centrală, deoarece aceasta are nevoie de un debit suficient pentru răcirea instalațiilor.
Potrivit Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), intervenția este una temporară și excepțională, fiind decisă în baza hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Autoritățile încearcă să împiedice scăderea și mai accentuată a nivelului Dunării, astfel încât centrala să poată funcționa în continuare în condiții de siguranță.
Apele Române eliberează apă din mai multe lacuri. Intervenția durează până pe 18 octombrie
Pentru a ajuta la creșterea debitului Dunării, autoritățile au decis să suplimenteze cantitatea de apă evacuată din acumularea Iezer, de pe valea Mostiștei. În perioada 10-18 octombrie, debitul evacuat din lac va fi mărit cu 20 de metri cubi pe secundă. Operațiunea presupune folosirea coordonată a mai multor acumulări de apă din zonă, astfel încât o cantitate suplimentară să ajungă în fluviu.
Măsura nu se limitează doar la acumularea Iezer. În paralel, vor fi făcute evacuări controlate de apă și din lacurile Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș. Scopul este ca Dunărea să primească mai multă apă, iar scăderea nivelului în zona Cernavodă să fie încetinită cât mai mult. Fiecare operațiune este stabilită de specialiști, care țin cont de cantitatea de apă disponibilă, de timpul necesar pentru ca aceasta să ajungă în Dunăre și de evoluția vremii. Autoritățile urmăresc permanent nivelurile și debitele, pentru a putea adapta măsurile în funcție de situația din teren.
Lacul Iezer nu va fi golit. Ce spun autoritățile despre rezervele de apă
Administrația Națională „Apele Române” a transmis că intervenția nu înseamnă golirea acumulării Iezer, încercând astfel să înlăture îngrijorările locuitorilor din zonă. Potrivit instituției, chiar și după evacuarea cantităților suplimentare de apă, lacul va păstra o rezervă importantă.
„Subliniem că măsura nu presupune golirea acumulării Iezer”, se arată în comunicatul ANAR.
Reprezentanții instituției au precizat că, după încheierea intervenției, în lac vor rămâne peste 40 de milioane de metri cubi de apă. Nivelul acumulării va fi urmărit permanent, la fel și cantitatea evacuată, pentru ca operațiunea să se desfășoare în condiții controlate.
Restricții pentru folosirea apei din Dunăre, în vigoare din luna august
Măsurile luate acum vin după o serie de restricții introduse încă din luna august, când autoritățile au limitat cantitățile de apă care puteau fi preluate din Dunăre, pe sectorul aflat în amonte de Cernavodă. Decizia a fost luată pentru a proteja rezervele necesare funcționării centralei nucleare, în condițiile în care nivelul fluviului continua să scadă.
Apele Române au amintit că legislația permite impunerea unor restricții pentru irigații și alte activități economice în perioadele de secetă. Instituția a explicat că intervenția actuală are loc în afara sezonului principal de irigații, când majoritatea culturilor agricole au nevoie de cantități mai mici de apă.
Potrivit ANAR, asigurarea apei necesare Centralei Nucleare Cernavodă este o prioritate națională, având în vedere rolul acesteia în producerea energiei electrice. Autoritățile susțin că măsurile sunt temporare și au fost stabilite în funcție de gravitatea situației, pentru a reduce riscurile care ar putea afecta funcționarea centralei. Decizia a fost deja transmisă structurilor teritoriale ale Apelor Române, iar Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare au fost informate. În perioada următoare, specialiștii vor continua să monitorizeze nivelul Dunării și efectele evacuărilor suplimentare de apă, pentru a stabili dacă intervențiile reușesc să încetinească scăderea fluviului în zona Cernavodă.