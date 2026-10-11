Trei bărbați, reținuți după ce au bătut crunt doi frați, în Piața Obor. Agresorii, prinși după mai multe săptămâni de căutări

Rețineri în lanț după bătaia în plină stradă din Capitală. Trei bărbați au ajuns în spatele gratiilor pentru 24 de ore, după ce au bătut crunt doi frați. Incidentul a avut loc în luna august a acestui an, iar victimele au avut nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate nu se cunosc și conflictul ar fi izbucnit în urma unei discuții aprinse. Cei doi frați se plimbau în Piața Obor când cei trei indivizi au început să îi insulte și, ulterior, să îi lovească.
Victimele au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii și medicii. Cei doi frați au fost transportați la spital. Agresorii au apucat însă să fugă și au fost identificați acum.
Trei bărbați, reținuți după bătaia din Piața Obor
Polițiștii Secției 8 au fost sesizați pe 26 august de două persoane - frați - și au demarat cercetările pentru identificarea celor implicați în incident. În urma investigațiilor, oamenii legii au reușit să identifice trei bărbați cu vârste cuprinse între 33 și și 36 de ani, bănuiți că i-ar fi atacat pe cei doi.
Suspecții au fost depistați pe 9 octombrie și audiați, în baza unor mandate de aducere. Ulterior, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
În continuare, cauza este anchetată de polițiștii Secției 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Cei trei bărbați urmează să fie prezentați magistraților, care vor decide asupra măsurilor legale ce se impun.