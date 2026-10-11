Trei bărbați, reținuți după ce au bătut crunt doi frați, în Piața Obor. Agresorii, prinși după mai multe săptămâni de căutări

Publicat 11 oct. 2026, 07:25 Sursă Realitatea PLUS

Rețineri în lanț după bătaia în plină stradă din Capitală. Trei bărbați au ajuns în spatele gratiilor pentru 24 de ore, după ce au bătut crunt doi frați. Incidentul a avut loc în luna august a acestui an, iar victimele au avut nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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