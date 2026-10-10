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Tragedie în familia liderului AUR Vaslui. Fiul său a murit la numai 29 de ani
Alexandru Andrei Chelmu/ Foto: Facebook
Publicat10 oct. 2026, 12:04
SursăRealitatea PLUS
Tragedie în familia unui lider AUR din Vaslui. Fiul politicianului a murit la numai 29 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă la nivelul creierului. Boala a fost descoperită în urmă cu doar două săptămâni.
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