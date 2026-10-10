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Tragedie în familia liderului AUR Vaslui. Fiul său a murit la numai 29 de ani

Alexandru Andrei Chelmu/ Foto: Facebook

Alexandru Andrei Chelmu/ Foto: Facebook

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Scris deRealitatea.NET
Publicat10 oct. 2026, 12:04
SursăRealitatea PLUS

Tragedie în familia unui lider AUR din Vaslui. Fiul politicianului a murit la numai 29 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă la nivelul creierului. Boala a fost descoperită în urmă cu doar două săptămâni.

Alexandru Andrei Chelmu era fiul lui Sorin Chelmu, liderul organizației județene AUR Vaslui. Totul a început cu o durere de cap, care l-a determinat pe tânăr să ceară ajutorul medicilor.

În urma investigațiilor, specialiștii au descoperit o afecțiune gravă la nivelul trunchiului cerebral, într-o zonă în care intervenția chirurgicală nu a fost posibilă.

Starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid, iar medicii nu au mai reușit să-i salveze viața. Îndurerat, tatăl său a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant de rămas-bun: „Cu inima frântă, dar recunoscător pentru fiecare clipă binecuvântată petrecută alături de fiul meu Alexandru Andrei, vă anunț că a plecat dintre noi.”

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