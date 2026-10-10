Tragedie în familia liderului AUR Vaslui. Fiul său a murit la numai 29 de ani

Publicat 10 oct. 2026, 12:04 Sursă Realitatea PLUS

Tragedie în familia unui lider AUR din Vaslui. Fiul politicianului a murit la numai 29 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă la nivelul creierului. Boala a fost descoperită în urmă cu doar două săptămâni.

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