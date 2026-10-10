Un polițist din Argeș a întrerupt recitalul de la „Toamna Piteșteană” pentru a salva un bărbat: în timpul liber, agentul e interpret de muzică populară

Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, care în timpul liber este interpret de muzică populară, și-a întrerupt recitalul susținut la evenimentul „Toamna Piteșteană” pentru a acorda primul ajutor unui bărbat din public căruia i s-a făcut rău. Agentul Alin Gabriel Matei a coborât de pe scenă și a efectuat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.
Incidentul a avut loc în timpul evenimentului „Toamna Piteșteană”, când Alin Gabriel Matei susținea un recital de muzică populară. Agentul a observat că un bărbat aflat în apropiere devenise inconștient și nu mai respira normal.
Fără să ezite, polițistul a întrerupt spectacolul, i-a înmânat microfonul prezentatoarei și a coborât de pe scenă pentru a interveni. El a început manevrele de resuscitare și a continuat să acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale, sprijinind intervenția acestora.
Ce mesaj au transmis polițiștii argeșeni
Potrivit reprezentanților Compartimentului de Informare și Relații Publice al IPJ Argeș, agentul a acționat prompt în momentul în care a observat că viața unui participant la eveniment ar putea fi în pericol.
„Gestul său evidențiază cât de importante sunt pregătirea pentru acordarea primului ajutor și capacitatea de a reacționa prompt atunci când viața unui om este în pericol. Nu trebuie să fii medic pentru a salva o viață. Recunoașterea unei urgențe medicale, apelarea numărului 112 și începerea manevrelor de resuscitare pot face diferența”, au transmis oficialii Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Argeș.
Reprezentanții Poliției Județene Argeș și-au felicitat colegul pentru modul în care a intervenit în sprijinul bărbatului căruia i s-a făcut rău în timpul evenimentului.