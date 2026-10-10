Un polițist din Argeș a întrerupt recitalul de la „Toamna Piteșteană” pentru a salva un bărbat: în timpul liber, agentul e interpret de muzică populară

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 11:50

Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, care în timpul liber este interpret de muzică populară, și-a întrerupt recitalul susținut la evenimentul „Toamna Piteșteană” pentru a acorda primul ajutor unui bărbat din public căruia i s-a făcut rău. Agentul Alin Gabriel Matei a coborât de pe scenă și a efectuat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.

Distribuie articolul