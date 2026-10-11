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Accident grav în județul Vaslui: o femeie a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital după ce o mașină s-a izbit de un cap de pod

Accident Vaslui/ Captură video

Accident Vaslui/ Captură video

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Scris deRealitatea.NET
Publicat11 oct. 2026, 09:28
SursăRealitatea PLUS

Accident grav în județul Vaslui. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Evenimentul rutier s-a petrecut sâmbătă. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoționa, care pot afecta în special minorii!

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Vaslui, un autoturism a intrat într-un cap de pod, în zona unei treceri la nivel cu calea ferată. În mașină se aflau patru persoane, dintre care una s-a autoevacuat, iar celelalte trei au rămas încarcerate.

Cele patru victime au fost preluate de echipajele medicale. Un bărbat în vârstă de 62 de ani, care a suferit politraumatisme, a fost transportat cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui. O femeie de 59 de ani, cu politraumatisme, a fost preluată de ambulanța EPA Vaslui.

O femeie în vârstă de 52 de ani a fost declarată decedată de echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) sosit la fața locului. O altă victimă, în vârstă de 34 de ani, a suferit o amputație a membrului superior, mai arată sursa citată. Pentru transportarea acesteia la Iași a fost solicitat elicopterul SMURD.

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