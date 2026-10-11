Accident grav în județul Vaslui: o femeie a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital după ce o mașină s-a izbit de un cap de pod

Publicat 11 oct. 2026, 09:28 Sursă Realitatea PLUS

Accident grav în județul Vaslui. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Evenimentul rutier s-a petrecut sâmbătă. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoționa, care pot afecta în special minorii!

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