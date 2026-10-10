Vama Siret, închisă temporar și evacuată preventiv după alertele cu drone în Ucraina - VIDEO

Vama Siret a fost închisă temporar sâmbătă dimineața, după ce autoritățile ucrainene au emis o alertă pe teritoriul vecin și au dispus închiderea punctului de frontieră.
Persoanele aflate în zonă au fost evacuate preventiv, la fel ca personalul care își desfășura activitatea în punctul de trecere.
Traficul prin Vama Siret a fost reluat, ulterior, la câteva ore după ce situația a permis redeschiderea frontierei.
Reprezentanții Poliției de Frontieră au precizat că, ulterior, activitatea a continuat fără restricții, iar timpii de așteptare nu au fost afectați de întreruperea temporară a circulației prin cele două puncte de frontieră de la granița cu Ucraina, relatează publicația locală News Bucovina.
Două mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene în Ucraina
S-a dat alarma și în Tulcea, acolo unde locuitorii au primit mesaje RO-Alert. Potrivit sistemelor radar, o dronă a fost interceptată la 20 km nord de localitatea Periprava. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
O altă dronă a fost interceptată în zona localității Chilia, la aproximativ 15 km est de Vâlcove. Potrivit autorităților, nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.
"În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.17 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 00.40.
Ulterior, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o nouă țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 km est de Vâlcove. La ora 02.18, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.
Alerta aeriană a încetat la ora 03.13. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național", au transmis sâmbătă dimineața reprezentanții MApN.