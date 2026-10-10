Vama Siret, închisă temporar și evacuată preventiv după alertele cu drone în Ucraina - VIDEO

Publicat 10 oct. 2026, 09:17 Actualizat 10 oct. 2026, 09:28 Sursă Realitatea PLUS

Vama Siret a fost închisă temporar sâmbătă dimineața, după ce autoritățile ucrainene au emis o alertă pe teritoriul vecin și au dispus închiderea punctului de frontieră.

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