MApN: Două mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene în Ucraina

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RO-Alert în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. MApN a precizat, în informarea transmisă sâmbătă dimineață, că nicio țintă aeriană nu a pătruns în spațiul aerian al României.
În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava, în apropierea frontierei cu România, au transmis, sâmbătă dimineața, reprezentanții MApN.
În urma acestei situații, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 00:17, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.
Alerta aeriană a încetat la ora 00:40.
Când a fost transmis al doilea mesaj RO-Alert?
Ulterior, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o nouă țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 kilometri est de Vâlcove. În acest context, la ora 02:18, autoritățile au transmis un al doilea mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.
Alerta aeriană a încetat la ora 03:13, au mai anunțat cei de la MApN.
Potrivit informării de presă transmise sâmbătă dimineață, Ministerul Apărării Naționale precizează că, pe parcursul celor două incidente, nu au fost detectate pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul aerian național.