MApN: Două mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene în Ucraina

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 07:50

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RO-Alert în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. MApN a precizat, în informarea transmisă sâmbătă dimineață, că nicio țintă aeriană nu a pătruns în spațiul aerian al României.

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