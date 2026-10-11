Ancheta privind parcările de biciclete din Bacău. Primăria condusă de useristul Lucian Viziteu, în atenția procurorilor

În plină austeritate, Primarăria Bacău, condusă de USR-istul Lucian Viziteu, a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), după ce a cheltuit din bugetul local peste un milion de euro pentru parcări de biciclete pe care nu le folosește nimeni. Printre cele 24 de persoane anchetate de procurori se află și șase angajați ai municipalității. Potrivit jurnaliștilor băcăuani, persoanele din dosar sunt acuzate de abuz în serviciu și tentativă de obținere prin fals de fonduri europene. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la Lucian Viziteu, însă până la ora transmiterii acestei știri nu a primit încă un răspuns.
Achiziția parcărilor pentru biciclete din municipiul Bacău se află în atenția procurorilor anticorupție, pe fondul unor suspiciuni privind modul în care au fost încheiate și plătite contractele. Investiția, în valoare de peste un milion de euro, trebuia finanțată din fonduri europene prin PNRR, însă cererea de rambursare a fost respinsă, iar peste 6,2 milioane de lei au rămas în sarcina bugetului local.
Potrivit presei băcăuane, cheltuielile pentru întreținerea acestor parcări continuă să fie suportate de municipalitate, în condițiile în care acestea ar fi folosite de puțini oameni. Costurile indicate de sursa citată se ridică la 3.600 de lei pe lună pentru fiecare parcare, cu TVA inclus.
24 de persoane, trimise în judecată în dosarul parcărilor pentru biciclete
În decembrie 2025, DNA Bacău a anunțat trimiterea în judecată a 24 de persoane, printre care administratorul public al municipiului Bacău și alți cinci angajați ai Primăriei. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu, de încercarea de a obține pe nedrept fonduri europene prin folosirea unor documente false și de fals în înscrisuri. Acuzațiile vizează presupuse nereguli legate de decontarea contractelor pentru parcările de biciclete, inclusiv documentele folosite pentru justificarea plăților.
Potrivit procurorilor, în decembrie 2023 ar fi fost aprobate plăți pentru echipamente care nu erau finalizate, pe baza unor documente care ar fi prezentat în mod fals stadiul lucrărilor.
Peste 6,2 milioane de lei, rămași în sarcina bugetului local
Investiția, evaluată la peste un milion de euro, urma să fie finanțată din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cererea de rambursare a fost însă respinsă, astfel că peste 6,2 milioane de lei au rămas în sarcina bugetului municipiului Bacău.
Dosarul vizează presupuse nereguli în derularea și decontarea contractelor, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor acuzate.
Cât costă întreținerea parcărilor de biciclete din Bacău
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Primăria Bacău, condusă de Lucian Viziteu, continuă să aloce bani din bugetul local pentru întreținerea parcărilor de biciclete. Costul indicat este de 3.600 de lei pe lună pentru fiecare parcare, TVA inclus.
Cheltuielile anuale ar ajunge la aproximativ 426.000 de lei, fără TVA, conform datelor citate. Aceste costuri sunt suportate de municipalitate în contextul în care, potrivit presei băcăuane, parcările ar fi utilizate de un număr redus de persoane.
În iunie 2026, Tribunalul Bacău a dispus începerea judecății în dosar.