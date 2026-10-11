Ancheta privind parcările de biciclete din Bacău. Primăria condusă de useristul Lucian Viziteu, în atenția procurorilor

Publicat 11 oct. 2026, 11:54 Sursă Realitatea PLUS

În plină austeritate, Primarăria Bacău, condusă de USR-istul Lucian Viziteu, a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), după ce a cheltuit din bugetul local peste un milion de euro pentru parcări de biciclete pe care nu le folosește nimeni. Printre cele 24 de persoane anchetate de procurori se află și șase angajați ai municipalității. Potrivit jurnaliștilor băcăuani, persoanele din dosar sunt acuzate de abuz în serviciu și tentativă de obținere prin fals de fonduri europene. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la Lucian Viziteu, însă până la ora transmiterii acestei știri nu a primit încă un răspuns.

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