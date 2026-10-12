Scandal cu bâte și topoare într-o localitate din Mehedinți. Trei bărbați, cercetați - video

Bătaie cu bâte şi cuţite în Mehedinţi. Trei localinici din comuna Gârla Mare au fost agresaţi de un bărbat dintr-o așezare învecinată, care le-ar fi cerut taxă de protecţie. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Potrivit burilenilor, individul venit din altă localitate îi terorizează de câteva zile. La mijlocul săptămânii trecute, el ar fi venit în comunitate și ar fi amenințat și lovit alte persoane, în încercarea de a face rost de bani, potrivit Actual Mehedinți.
Unul dintre cei agresați a declarat presei locale că, de fapt, este vorba de o strategie de intimidare prin care mai mulți bărbați din Punghina încearcă să obțină bani, ca taxă de protecție.
"Au venit din nou peste noi, cu săbii, cu topoare şi au găsit nişte bieţi oameni bătrâni, au tăbărât pe ei", a spus un localnic pentru un post TV.
"Trei bărbaţi cu vârsta de 55, 65 şi 66 de ani, toţi din localitatea Gârla Mare, ar fi fost agresaţi fizic de alţi 3 bărbaţi cu vârstele de 29, 38, respectiv 56 de ani, din localitatea Punghina", a confirmat purtător de cuvânt al IPJ Mehedinţi.