Scandal cu bâte și topoare într-o localitate din Mehedinți. Trei bărbați, cercetați - video

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 12 oct. 2026, 07:07

Bătaie cu bâte şi cuţite în Mehedinţi. Trei localinici din comuna Gârla Mare au fost agresaţi de un bărbat dintr-o așezare învecinată, care le-ar fi cerut taxă de protecţie. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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