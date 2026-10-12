Salmonella în carnea proaspătă de pasăre, la Buzău: 21 de alerte în opt luni. Ce trebuie să știe consumatorii: explicațiile DSVSA

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 10:22

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău a înregistrat 21 de alerte alimentare privind prezența bacteriei Salmonella în carnea proaspătă de pasăre, în perioada ianuarie-august 2026. Numărul notificărilor este în creștere față de anul trecut, când au fost raportate opt astfel de cazuri. Într-un caz identificat în județ, carnea contaminată cu o tulpină care nu impunea restricții a fost declarată aptă pentru consum, după verificări, relatează Agerpres.

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