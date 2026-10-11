Avertismentul medicilor de familie pentru români: gripa poate provoca forme grave. Cine ar trebui să se vaccineze

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 19:20

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF), i-a îndemnat, duminică, pe români să contacteze medicii de familie și să programeze o consultație pentru administrarea vaccinului gripal, înainte ca virusul să înceapă să se răspândească intens în comunitate.

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