Avertismentul medicilor de familie pentru români: gripa poate provoca forme grave. Cine ar trebui să se vaccineze
Medic de familie
Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF), i-a îndemnat, duminică, pe români să contacteze medicii de familie și să programeze o consultație pentru administrarea vaccinului gripal, înainte ca virusul să înceapă să se răspândească intens în comunitate.
Apelul este adresat tuturor categoriilor de vârstă, de la copii și tineri până la adulți și persoane de peste 65 de ani, indiferent dacă sunt sănătoși sau suferă de afecțiuni cronice. Medicii atrag atenția că vaccinarea antigripală nu trebuie amânată până la apariția unui număr mare de îmbolnăviri, deoarece organismul are nevoie de timp pentru a dezvolta protecția împotriva virusului.
Medicii de familie îi îndeamnă pe români să se vaccineze cât mai curând
Reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei recomandă populației să își contacteze medicul de familie în următoarele zile pentru a programa o consultație. Vaccinurile sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii pot recomanda varianta potrivită fiecărui pacient, în funcție de vârstă și de starea de sănătate. Specialiștii subliniază că protecția împotriva gripei se dezvoltă după aproximativ două săptămâni de la vaccinare.
„Vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ două săptămâni. De aceea nu are sens să așteptăm primele cazuri sau primele știri despre epidemie. Gripa nu este o simplă răceală, poate duce la pneumonie, spitalizare și chiar deces, mai ales la persoanele vulnerabile”, a declarat medicul Dina Mergeani, președinta SNMF.
Cine riscă să dezvolte forme grave de gripă
Medicii avertizează că gripa poate provoca probleme serioase de sănătate, de la pneumonie până la agravarea bolilor cronice și spitalizare. Cele mai expuse sunt persoanele vârstnice, copiii, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei care au imunitatea scăzută. Pentru aceste categorii, vaccinarea contribuie la reducerea riscului de îmbolnăvire și de apariție a complicațiilor severe.
Nici persoanele tinere și sănătoase nu sunt ferite de gripă. Boala poate însemna mai multe zile cu febră, absențe de la serviciu și situații în care mai mulți membri ai aceleiași familii se îmbolnăvesc în același timp. Medicii atrag atenția în special asupra copiilor, care pot lua virusul de la creșă, grădiniță sau școală și îl pot transmite ulterior părinților și bunicilor.
„Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate. Iar când vaccinăm și adulții, și vârstnicii, și pacienții cronici, construim împreună un scut care ține gripa la distanță”, a explicat medicul Răzvan Miftode, vicepreședintele SNMF.
Ce vaccinuri antigripale sunt disponibile în România
În România există două tipuri de vaccin antigripal: injectabil și nazal. Vaccinul injectabil poate fi administrat începând cu vârsta de șase luni și este utilizat atât pentru copii, cât și pentru adulți și persoane vârstnice. Varianta nazală este destinată copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Alegerea vaccinului se face împreună cu medicul de familie, în funcție de particularitățile fiecărui pacient.
Specialiștii recomandă repetarea vaccinării în fiecare an, deoarece tulpinile virusului gripal se modifică, iar compoziția vaccinurilor este actualizată pentru a oferi protecție împotriva celor estimate să circule în sezonul respectiv.
Doar 6,9% dintre români s-au vaccinat antigripal în sezonul trecut
Datele prezentate de Societatea Națională de Medicina Familiei arată că, în sezonul 2025–2026, puțin peste 1,3 milioane de români s-au vaccinat împotriva gripei, reprezentând doar 6,9% din populație. Procentul este de peste zece ori mai mic decât pragul de 75% invocat de organizație, în raport cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.
În aceste condiții, medicii de familie îi îndeamnă pe români să nu aștepte apariția unui val de îmbolnăviri pentru a se vaccina. Recomandarea este ca persoanele care doresc să se protejeze în sezonul gripal să programeze din timp o consultație și să discute cu medicul despre vaccinul potrivit.
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