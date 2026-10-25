Val de proteste în Europa. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă pe fondul nemulțumirilor sociale și economice

Europa este cuprinsă de un val de proteste, pe fondul nemulţumirilor sociale, al creşterii costului vieţii şi al contestării politicilor guvernamentale. În Franţa, Belgia, Italia, Albania, Spania și Portugalia mii de oameni au ieşit în stradă pentru a contesta politicile autorităţilor, iar în unele oraşe manifestaţiile au degenerat în confruntări cu forţele de ordine. În Franţa, autorităţile au mobilizat 70.000 de poliţişti şi jandarmi pentru a preveni noi incidente, în contextul tensiunilor sociale şi al extinderii protestelor.
Ministerul de Interne a declarat că 410.000 de persoane au participat la proteste la nivel naţional, deşi sindicatele au afirmat că cifra reală era de două ori mai mare.
Principala manifestaţie a avut loc la periferia sud-estică a Parisului, unde cel puţin 110.000 de persoane s-au adunat pentru a denunţa creşterea costului vieţii şi inegalitatea tot mai mare.
Ciocniri violente în mai multe oraşe din Franța
Atmosfera s-a deteriorat brusc după încheierea mitingului. Poliţia antirevoltă a folosit gaze lacrimogene şi tunuri de apă împotriva unui grup de aproximativ 500 de tineri cu cagule, înainte ca aceştia să se disperseze în cele din urmă, într-o seară rece şi ploioasă.
În al doilea oraş ca mărime al Franţei, Marsilia, tinerii au dat foc la coşuri de gunoi pentru a bloca drumurile şi au aruncat cu pietre şi sticle în forţele de ordine. Poliţia a declarat că mai multe magazine, inclusiv două bijuterii, au fost jefuite.
Ciocniri au izbucnit şi în Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes şi Toulouse.
Parisul, sub măsuri stricte de securitate
Autorităţile au mobilizat 70.000 de poliţişti şi jandarmi, cu 10.000 mai mulţi decât cu o săptămână în urmă, după ce au recunoscut că au subestimat amploarea tulburărilor din 17 octombrie.
Nunez a declarat reporterilor că violenţele au fost mai puţin intense decât cu o săptămână în urmă, când jefuitorii şi vandalii au dezlănţuit haosul.
El a adăugat că activiştii de extremă dreaptă au căutat confruntări cu grupuri de stânga în oraşele din sudul ţării, Nisa şi Montpellier, deschizând un posibil nou front în cadrul tulburărilor.
O mare parte din centrul Parisului a căpătat aspectul unui oraş aflat sub carantină, cu comercianţii care şi-au baricadat vitrinele, muzeele care şi-au închis porţile şi peste 20 de staţii de metrou închise.
Asociaţiile de afaceri au îndemnat comercianţii să rămână închişi, după ce mii de magazine şi afaceri au fost avariate sau jefuite în toată Franţa în weekendul trecut.
Mai multe dintre cele mai cunoscute instituţii culturale ale capitalei, printre care Luvrul, Muzeul d'Orsay şi Opera din Paris, au fost închise pe durata zilei din motive de precauţie, ceea ce a provocat frustrarea turiştilor.
Liderul de extremă stânga, Jean-Luc Melenchon, care s-a alăturat mitingului de la Paris, a prezis că protestele vor continua până când preşedintele Emmanuel Macron, al cărui mandat expiră anul viitor, va aborda malaise-ul social din Franţa, una dintre cele mai bogate naţiuni din lume.
Partidul de extremă dreaptă organizează un congres
Mulţi manifestanţi au acuzat guvernul că a reacţionat exagerat la tulburările de săptămâna trecută, în condiţiile în care soldaţii au fost trimişi să patruleze pe Champs-Elysées, un bulevard grandios, flancat de magazine şi restaurante de lux.
Primul marş autorizat de sâmbătă s-a desfăşurat paşnic în Orléans, la aproximativ 120 km (75 de mile) sud de Paris, unde manifestanţii s-au adunat împotriva partidului de extremă dreaptă al Marinei Le Pen, Raliul Naţional, care organizează un congres de partid în oraş.
Un incident armat petrecut vineri la vest de Paris a accentuat tensiunile. Un bărbat înarmat, suspectat că a acţionat din ură islamofobă, a ucis o persoană şi a rănit alte patru, printre care o fetiţă de 12 ani.
Protestele se extind în Europa
Tulburările la nivel naţional au început cu mici demonstraţii studenţeşti în suburbiile Parisului luna trecută, pentru a denunţa condiţiile din şcoli. Acestea s-au extins rapid într-un protest mai amplu împotriva politicilor economice ale guvernului şi au inspirat demonstraţii în ţările vecine.
Sâmbătă, poliţia belgiană a folosit gaze lacrimogene şi spray cu piper în timpul confruntărilor de la Bruxelles cu manifestanţii antiguvernamentali, protestele având loc, de asemenea, în mai multe oraşe italiene pentru al doilea weekend consecutiv, precum şi în Albania.
La Tirana, capitala Albaniei, manifestanții au aruncat cu pietre, bombe incendiare și artificii în polițiști. Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene, bastoane și tunuri cu apă, iar aproximativ 2.500 de polițiști au fost mobilizați pe străzi.
Studenții cer reducerea taxelor de școlarizare, investiții mai mari în educație și măsuri împotriva corupției. De asemenea, protestele opoziției în fața sediului premierului au degenerat în violențe, iar manifestanții au aprins focuri pe stradă.
Revoltă totală a fost și în Spania, la Madrid, unde mii de pensionari au ieșit în stradă pentru a cere protejarea pensiilor publice și pentru a protesta față de prețurile tot mai mari ale locuințelor.