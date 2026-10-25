Val de proteste în Europa. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă pe fondul nemulțumirilor sociale și economice

Publicat 25 oct. 2026, 07:29 Actualizat 25 oct. 2026, 07:39

Europa este cuprinsă de un val de proteste, pe fondul nemulţumirilor sociale, al creşterii costului vieţii şi al contestării politicilor guvernamentale. În Franţa, Belgia, Italia, Albania, Spania și Portugalia mii de oameni au ieşit în stradă pentru a contesta politicile autorităţilor, iar în unele oraşe manifestaţiile au degenerat în confruntări cu forţele de ordine. În Franţa, autorităţile au mobilizat 70.000 de poliţişti şi jandarmi pentru a preveni noi incidente, în contextul tensiunilor sociale şi al extinderii protestelor.

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