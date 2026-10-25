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Val de proteste în Europa. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă pe fondul nemulțumirilor sociale și economice

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat25 oct. 2026, 07:29
Actualizat25 oct. 2026, 07:39

Europa este cuprinsă de un val de proteste, pe fondul nemulţumirilor sociale, al creşterii costului vieţii şi al contestării politicilor guvernamentale. În Franţa, Belgia, Italia, Albania, Spania și Portugalia mii de oameni au ieşit în stradă pentru a contesta politicile autorităţilor, iar în unele oraşe manifestaţiile au degenerat în confruntări cu forţele de ordine. În Franţa, autorităţile au mobilizat 70.000 de poliţişti şi jandarmi pentru a preveni noi incidente, în contextul tensiunilor sociale şi al extinderii protestelor.

Ministerul de Interne a declarat că 410.000 de persoane au participat la proteste la nivel naţional, deşi sindicatele au afirmat că cifra reală era de două ori mai mare.

Principala manifestaţie a avut loc la periferia sud-estică a Parisului, unde cel puţin 110.000 de persoane s-au adunat pentru a denunţa creşterea costului vieţii şi inegalitatea tot mai mare.

Ciocniri violente în mai multe oraşe din Franța

Atmosfera s-a deteriorat brusc după încheierea mitingului. Poliţia antirevoltă a folosit gaze lacrimogene şi tunuri de apă împotriva unui grup de aproximativ 500 de tineri cu cagule, înainte ca aceştia să se disperseze în cele din urmă, într-o seară rece şi ploioasă.

În al doilea oraş ca mărime al Franţei, Marsilia, tinerii au dat foc la coşuri de gunoi pentru a bloca drumurile şi au aruncat cu pietre şi sticle în forţele de ordine. Poliţia a declarat că mai multe magazine, inclusiv două bijuterii, au fost jefuite.

Ciocniri au izbucnit şi în Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes şi Toulouse.

În aproape fiecare marş am observat formarea acestor grupuri cu risc ridicat. Acestea s-au desprins de coloana principală şi au încercat să comită acte de violenţă

— a declarat ministrul de Interne, Laurent Nunez, acuzând activiştii de extremă stânga şi bandele criminale că încearcă să provoace tulburări.

Parisul, sub măsuri stricte de securitate

Autorităţile au mobilizat 70.000 de poliţişti şi jandarmi, cu 10.000 mai mulţi decât cu o săptămână în urmă, după ce au recunoscut că au subestimat amploarea tulburărilor din 17 octombrie.

Nunez a declarat reporterilor că violenţele au fost mai puţin intense decât cu o săptămână în urmă, când jefuitorii şi vandalii au dezlănţuit haosul.

Ceea ce s-a schimbat a fost anticiparea

— a spus oficialul.

El a adăugat că activiştii de extremă dreaptă au căutat confruntări cu grupuri de stânga în oraşele din sudul ţării, Nisa şi Montpellier, deschizând un posibil nou front în cadrul tulburărilor.

O mare parte din centrul Parisului a căpătat aspectul unui oraş aflat sub carantină, cu comercianţii care şi-au baricadat vitrinele, muzeele care şi-au închis porţile şi peste 20 de staţii de metrou închise.

Asociaţiile de afaceri au îndemnat comercianţii să rămână închişi, după ce mii de magazine şi afaceri au fost avariate sau jefuite în toată Franţa în weekendul trecut.

Nu sunt aproape deloc clienţi, aşa că nu prea merită să rămânem deschişi

— a afirmat Oskar, managerul unui magazin Kiton din Paris.

Mai multe dintre cele mai cunoscute instituţii culturale ale capitalei, printre care Luvrul, Muzeul d'Orsay şi Opera din Paris, au fost închise pe durata zilei din motive de precauţie, ceea ce a provocat frustrarea turiştilor.

Totul este baricadat şi nu suntem prea siguri unde ar trebui să mergem

— a afirmat Xavier Dolliole, un turist din oraşul american New Orleans.

Liderul de extremă stânga, Jean-Luc Melenchon, care s-a alăturat mitingului de la Paris, a prezis că protestele vor continua până când preşedintele Emmanuel Macron, al cărui mandat expiră anul viitor, va aborda malaise-ul social din Franţa, una dintre cele mai bogate naţiuni din lume.

Având în vedere situaţia actuală, cred că va ajunge să înţeleagă că acest lucru se va repeta în fiecare săptămână. Mai este încă timp ca (Macron - n.r.) să cedeze. După aceea, singurul lucru care îi va mai rămâne va fi uşa de ieşire

— le-a spus Melenchon jurnaliștilor.

Partidul de extremă dreaptă organizează un congres

Mulţi manifestanţi au acuzat guvernul că a reacţionat exagerat la tulburările de săptămâna trecută, în condiţiile în care soldaţii au fost trimişi să patruleze pe Champs-Elysées, un bulevard grandios, flancat de magazine şi restaurante de lux.

Vărsăm lacrimi pentru magazine, nu pentru oamenii care sunt sărăciţi pe tot parcursul anului. Eu şi prietena mea aproape că nu am venit pentru că ne era frică, dar am venit tocmai pentru că este important să nu lăsăm represiunea să învingă

— a declarat Clara Lebbadi, o studentă la arte în vârstă de 22 de ani.

Primul marş autorizat de sâmbătă s-a desfăşurat paşnic în Orléans, la aproximativ 120 km (75 de mile) sud de Paris, unde manifestanţii s-au adunat împotriva partidului de extremă dreaptă al Marinei Le Pen, Raliul Naţional, care organizează un congres de partid în oraş.

Un incident armat petrecut vineri la vest de Paris a accentuat tensiunile. Un bărbat înarmat, suspectat că a acţionat din ură islamofobă, a ucis o persoană şi a rănit alte patru, printre care o fetiţă de 12 ani.

Am venit să le spunem celor de extremă dreaptă, faţă în faţă, că nu ne este frică

— a spus Bally Bagayoko, primarul oraşului Saint-Denis şi membru al partidului „Franţa neînfrântă” al lui Melenchon.

Protestele se extind în Europa

Tulburările la nivel naţional au început cu mici demonstraţii studenţeşti în suburbiile Parisului luna trecută, pentru a denunţa condiţiile din şcoli. Acestea s-au extins rapid într-un protest mai amplu împotriva politicilor economice ale guvernului şi au inspirat demonstraţii în ţările vecine.

Sâmbătă, poliţia belgiană a folosit gaze lacrimogene şi spray cu piper în timpul confruntărilor de la Bruxelles cu manifestanţii antiguvernamentali, protestele având loc, de asemenea, în mai multe oraşe italiene pentru al doilea weekend consecutiv, precum şi în Albania.

Proteste în marile orașe din Italia: mii de tineri au manifestat împotriva scumpirilor și chiriilor ridicate. Ciocniri cu forțele de ordine

La Tirana, capitala Albaniei, manifestanții au aruncat cu pietre, bombe incendiare și artificii în polițiști. Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene, bastoane și tunuri cu apă, iar aproximativ 2.500 de polițiști au fost mobilizați pe străzi.

Studenții cer reducerea taxelor de școlarizare, investiții mai mari în educație și măsuri împotriva corupției. De asemenea, protestele opoziției în fața sediului premierului au degenerat în violențe, iar manifestanții au aprins focuri pe stradă.

Revoltă totală a fost și în Spania, la Madrid, unde mii de pensionari au ieșit în stradă pentru a cere protejarea pensiilor publice și pentru a protesta față de prețurile tot mai mari ale locuințelor. 

Proteste în Spania. Aproximativ 25.000 de oameni au ieșit în stradă pentru protejarea sistemului public de pensii

Noi proteste au avut loc și în Portugalia, unde mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă pentru a denunța criza locuințelor și lipsa unor măsuri concrete din partea guvernului.

Noi proteste în Portugalia. Criza locuințelor a scos mii de oameni în stradă

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