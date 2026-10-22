Epidemia de Ebola se extinde. Cinci țări, afectate de focarul mortal: Nigeria este ultimul stat afectat

Publicat 22 oct. 2026, 09:09 Actualizat 22 oct. 2026, 09:18

Epidemia de Ebola izbucnită inițial în Republica Democrată Congo s-a extins și în alte patru țări, dintre care două înregistrează în continuare cazuri active, potrivit CNN. Nigeria a devenit marți, 20 octombrie, cea mai recentă țară afectată, după confirmarea unei infecții în capitala Abuja. Focarul a fost asociat cu virusul rar Bundibugyo, pentru care nu există vaccin sau tratament medicamentos aprobat.

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