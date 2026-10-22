Epidemia de Ebola se extinde. Cinci țări, afectate de focarul mortal: Nigeria este ultimul stat afectat

Epidemia de Ebola izbucnită inițial în Republica Democrată Congo s-a extins și în alte patru țări, dintre care două înregistrează în continuare cazuri active, potrivit CNN. Nigeria a devenit marți, 20 octombrie, cea mai recentă țară afectată, după confirmarea unei infecții în capitala Abuja. Focarul a fost asociat cu virusul rar Bundibugyo, pentru care nu există vaccin sau tratament medicamentos aprobat.
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), acesta este focarul de Ebola cu cea mai rapidă evoluție înregistrat până acum. Epidemia a fost raportată în trei regiuni ale Africii - centrală, de vest și de est - și a ajuns, de asemenea, în Franța, singura țară din afara continentului african care a înregistrat un caz în acest focar.
În Republica Democrată Congo, unde epidemia a fost declarată la jumătatea lunii mai, cel puțin 4.600 dintre cele aproximativ 9.500 de persoane infectate au murit, conform datelor prezentate de CNN. Potrivit sursei citate, unul dintre factorii care au îngreunat limitarea răspândirii virusului este identificarea întârziată a unor cazuri. În mai multe situații, infecțiile au fost confirmate abia după apariția simptomelor sau după ce persoanele afectate au călătorit.
Cum a ajuns Ebola în Nigeria și câte persoane sunt monitorizate?
Nigeria a confirmat un caz de Ebola la o femeie care a ajuns în capitala Abuja din Uganda, cu aproximativ două săptămâni înainte de diagnosticare. Femeia a început să prezinte simptome pe 7 octombrie și a fost internată pe 11 octombrie într-un spital privat din Abuja, unde medicii au confirmat ulterior infecția. Nu este clar deocamdată când a ajuns aceasta în Nigeria.
Ministrul Sănătății, Muhammad Pate, a anunțat că autoritățile au început identificarea și monitorizarea celor 44 de persoane care au intrat în contact cu pacienta. Oficialul a declarat că autoritățile fac „tot ce este posibil pentru a limita acest caz”.
20 de cazuri, raportate în Uganda: ce se știe despre focar?
Uganda a confirmat un focar de Ebola în aceeași zi cu țara vecină, Republica Democrată Congo, după identificarea infecției la un bărbat care călătorise din Congo.
Primele cazuri din Uganda au fost înregistrate la pacienți congolezi care trecuseră granița pentru a primi tratament pentru o boală neidentificată. La momentul respectiv, aceștia nu știau că erau infectați cu Ebola, potrivit autorităților sanitare.
Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul din Uganda încheiat pe 27 august, după confirmarea a 20 de cazuri, dintre care 15 la pacienți veniți din Congo. Optsprezece persoane s-au vindecat, iar două au murit. Autoritățile au identificat și monitorizat peste 800 de persoane care intraseră în contact cu pacienții. Marți, Uganda a anunțat că nu au fost înregistrate cazuri noi.
Kenya: nouă cazuri confirmate, inclusiv în rândul personalului medical
Kenya a anunțat primul caz de Ebola pe 6 octombrie, la un bărbat care călătorise din Republica Democrată Congo, tranzitând Uganda, înainte de a ajunge în capitala Nairobi, pe 3 octombrie. Bărbatul a fost testat pozitiv pe 5 octombrie și a murit în aceeași zi. Ulterior, numărul cazurilor confirmate în Kenya a ajuns la nouă. Printre persoanele infectate se numără patru rude ale primului pacient și patru cadre medicale.
Autoritățile au identificat 135 de persoane care au intrat în contact cu cei nouă pacienți, dintre care 134 se aflau în carantină. Ministerul Sănătății din Kenya a precizat că nu există, până în prezent, dovezi privind transmiterea virusului în afara cercului de contacte cunoscute ale primului pacient.
Cum a ajuns Ebola în Franța și ce s-a întâmplat cu pacientul?
În iunie, Franța a confirmat un caz de Ebola la un medic care se întorcea din Republica Democrată Congo. A fost singurul caz raportat în afara Africii în cadrul acestui focar.
Medicul revenise dintr-o misiune umanitară desfășurată într-una dintre zonele din Congo în care virusul se transmitea. Acesta a fost internat într-o unitate medicală specializată din Franța. Potrivit OMS, pacientul s-a vindecat și a fost externat pe 4 iulie.
Ebola este o boală virală severă care poate provoca febră, vărsături, diaree și, în formele grave, sângerări interne și externe. Transmiterea se produce în principal prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate.
Primul caz confirmat în Kenya a determinat autoritățile să intensifice măsurile de supraveghere și monitorizare, în special în rândul persoanelor care au intrat în contact cu pacientul și al celor care au călătorit alături de acesta.