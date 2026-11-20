Publicat 20 nov. 2026, 18:17 Actualizat 20 nov. 2026, 18:20

Președintele SUA, Donald Trump, s-a întors la Casa Albă după vizita sa în Asia, unde a participat la discuții de mare miză cu liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin. La scurt timp după revenirea la Washington, Trump a anunțat că va susține vineri o conferință de presă pe care a descris-o drept „cu adevărat istorică”. Realitatea Plus și Realitatea.net transmist in direct evenimentul.

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