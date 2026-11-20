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Extern· 1 min citire
ÎN SCURT TIMP - Donald Trump, conferință de presă „cu adevărat istorică” după întâlnirea cu Xi Jinping și Vladimir Putin
Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin (Profimedia)
Publicat20 nov. 2026, 18:17
Actualizat20 nov. 2026, 18:20
Președintele SUA, Donald Trump, s-a întors la Casa Albă după vizita sa în Asia, unde a participat la discuții de mare miză cu liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin. La scurt timp după revenirea la Washington, Trump a anunțat că va susține vineri o conferință de presă pe care a descris-o drept „cu adevărat istorică”. Realitatea Plus și Realitatea.net transmist in direct evenimentul.
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