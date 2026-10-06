SUA cere explicații Rusiei privind posibilul focar de ciumă. Marco Rubio: „Ar putea fi mai grav decât s-a recunoscut până acum”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 oct. 2026, 20:37

Statele Unite cer Moscovei să ofere mai multe informații despre moartea unei cercetătoare de la un institut de cercetare a ciumei din Siberia și despre posibilele riscuri asociate incidentului. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a anunțat că Washingtonul urmărește cazul „oră de oră” și a avertizat că situația ar putea fi mai gravă decât au recunoscut până acum autoritățile ruse, scrie Reuters. Solicitarea vine pe fondul amplificării temerilor că autoritățile ruse încearcă să minimizeze gravitatea situației.

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