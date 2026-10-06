SUA cere explicații Rusiei privind posibilul focar de ciumă. Marco Rubio: „Ar putea fi mai grav decât s-a recunoscut până acum”

Statele Unite cer Moscovei să ofere mai multe informații despre moartea unei cercetătoare de la un institut de cercetare a ciumei din Siberia și despre posibilele riscuri asociate incidentului. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a anunțat că Washingtonul urmărește cazul „oră de oră” și a avertizat că situația ar putea fi mai gravă decât au recunoscut până acum autoritățile ruse, scrie Reuters. Solicitarea vine pe fondul amplificării temerilor că autoritățile ruse încearcă să minimizeze gravitatea situației.
Rubio a afirmat marți, 6 octombrie, la Reykjavik, că Rusia trebuie să fie mai transparentă în legătură cu decesul unei angajate a Institutului de Cercetare a ciumei din Irkuțk, în Siberia și să furnizeze comunității internaționale toate informațiile relevante. Potrivit șefului diplomației americane, Statele Unite sunt pregătite să ofere sprijin dacă situația se dovedește mai gravă decât a fost prezentată până acum de Moscova, potrivit Reuters.
.„Cred că este obligația Rusiei să împărtășească mai multe informații cu lumea”, a declarat Rubio. „Urmărim situația foarte atent, de la o oră la alta.”
Într-o declarație anterioară, oficialul american spunea că nu există motive de alarmă imediată, însă cazul trebuie monitorizat atent.
Ogranizația Mondială a Sănătății (OMS): Riscul pentru populație rămâne scăzut
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că, pe baza informațiilor disponibile în prezent, riscul pentru populația generală este redus. Potrivit purtătorului de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, toate persoanele care au intrat în contact cu cercetătoarea au fost identificate și monitorizate, iar până acum nu au fost depistate cazuri de ciumă și nici simptome compatibile cu boala, potrivit Time.
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Cu toate acestea, Washingtonul consideră că lipsa de transparență și informațiile contradictorii venite din Rusia justifică o atenție sporită, mai ales având în vedere că institutul din Irkuțk este specializat în cercetarea unor agenți patogeni extrem de periculoși.
Moartea unei cercetătoare a declanșat carantine și speculații
Cazul a izbucnit după decesul unei cercetătoare în vârstă de 28 de ani, angajată a Institutului de cercetare a ciumei din Irkuțk. Femeia s-a îmbolnăvit și a murit în circumstanțe neclare, ceea ce a determinat autoritățile să plaseze sub observație și în carantină zeci de persoane care au intrat în contact cu aceasta.
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Autoritățile ruse susțin că cercetătoarea a murit din cauza unei forme de pneumonie cu etiologie necunoscută și că nu există dovezi ale unui accident de laborator sau ale unei infectări cu agenți patogeni studiați în institut.
Ciuma pneumonică „are o rată a mortalității de aproape 100% în absența tratamentului”, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite. Boala necesită tratament cu antibiotice, care trebuie început imediat ce există suspiciunea de ciumă, chiar înainte de obținerea rezultatelor testelor de laborator, recomandă CDC.