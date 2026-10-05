„Ciuma lui Putin” stârnește temeri. Decesul suspect într-un laborator din Siberia alimentează scenariile unui "nou COVID". SUA urmărește cu atenție situația

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 oct. 2026, 17:50

Moartea unei cercetătoare de la un institut anti-ciumă din Siberia și reacția neobișnuit de amplă a autorităților ruse au stârnit suspiciuni la nivel internațional. În timp ce aproape 200 de oameni au fost plasați sub observație medicală, iar oficiali de rang înalt din sistemul sanitar rus au ajuns la Irkutsk, lipsa unor abordări transparente a alimentat speculațiile preluate de presa occidentală sub denumirea de „Ciuma lui Putin”, pe fondul amintirilor încă vii ale începutului pandemiei de COVID-19.

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