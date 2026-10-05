„Ciuma lui Putin” stârnește temeri. Decesul suspect într-un laborator din Siberia alimentează scenariile unui "nou COVID". SUA urmărește cu atenție situația

Moartea unei cercetătoare de la un institut anti-ciumă din Siberia și reacția neobișnuit de amplă a autorităților ruse au stârnit suspiciuni la nivel internațional. În timp ce aproape 200 de oameni au fost plasați sub observație medicală, iar oficiali de rang înalt din sistemul sanitar rus au ajuns la Irkutsk, lipsa unor abordări transparente a alimentat speculațiile preluate de presa occidentală sub denumirea de „Ciuma lui Putin”, pe fondul amintirilor încă vii ale începutului pandemiei de COVID-19.
Autoritățile ruse au instituit măsuri „anti-epidemice complexe” după moartea unei angajate în vârstă de 28 de ani a Institutului Anti-Ciumă din Irkutsk pentru Siberia și Extremul Orient, situat în orașul Șelehov, estul Rusiei. Potrivit unui reportaj publicat de CNN.
Publicația independentă Lyudi Baikala („Oamenii Baikalului”) a scris că, pe data de 25 septembrie 2026, o angajată în vârstă de 28 de ani a Institutului de Cercetare Anti-Pestă din Irkutsk, Siberia, ar fi spart în laborator o eprubetă care conținea agentul patogen al pestei pulmonare, însă informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile ruse.
Tânăra a fost internată pe 29 septembrie 2026, cu simptome asemănătoare pneumoniei și a murit câteva zile mai târziu. Între timp, autoritățile au luat măsuri pentru limitarea unui posibil focar, inclusiv plasarea sub observație medicală a aproape 200 de persoane și instituirea carantinei în secții ale spitalului unde a fost internată femneia care a murit.
Autoritățile ruse neagă un accident biologic
Incertitudinile care înconjoară moartea cercetătoarei persistă. După ce un oficial local a scris pe Telegram că femeia „a murit, posibil de ciumă”, alte publicații locale au susținut că cercetătoarea revenise recent dintr-o deplasare de serviciu și că ar fi putut contracta infecția din altă sursă, potrivit Reuters.
Rospotrebnadzor, agenția rusă responsabilă de sănătatea publică și controlul bolilor infecțioase, a anunțat că femeia suferea de o „pneumonie de etiologie necunoscută”. Instituția a precizat că analizele efectuate nu au identificat microorganisme asociate activității profesionale a angajatei.
Kremlinul reacționează la suspiciunile de ciumă din Rusia: „Nu ascultați zvonurile”
Presa independentă vorbește despre un posibil accident biologic și o posibilă implicare a FSB
Ciuma pulmonară, este una dintre cele mai contagioase forme ale bolii, fapt ce a și condus la o serie de relatări ce incearcă să facă legătura cu izbucnirea pandemiei COVID-19.
„Există temeri că acesta ar putea fi un nou Wuhan”, a traansmis într-o relatare Dominic Hauschild, corespondentul pe probleme de apărare al publicației The Sunday Times. Jurnalistul a afirmat că este dificil să fie stabilite cu exactitate faptele legate de presupusul caz de ciumă pulmonară din Siberia, din cauza tendinței autorităților ruse de a ascunde informații.
SUA urmăresc atent evoluția cazului
Cazul a atras atenția administrației americane. Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat luni că administrația americană urmărește îndeaproape evoluția situației. „Nu cred că este un motiv de alarmă, dar este un motiv de atenție și un motiv pentru a urmări îndeaproape ce se întâmplă”, a spus Rubio, citat de CNN.
Pe de altă parte, CNN notează că Autoritatea rusă pentru protecția consumatorilor și sănătate publică, Rospotrebnadzor, a minimalizat legătura dintre moartea cercetătoarei și activitatea sa profesională.