Documentele britanice îi leagă pe frații Tate de metoda loverboy. Cum ar fi fost atrase femeile în România
Frații Tate. Foto: Profimedia
Andrew și Tristan Tate sunt acuzați de autoritățile britanice că au folosit metoda cunoscută sub denumirea de „lover boy” pentru a atrage femei în relații romantice, după care le-ar fi constrâns să producă materiale pornografice online.
Detaliile apar în documente judiciare britanice făcute publice luni în Statele Unite și prezentate de Reuters ca fiind cea mai detaliată descriere de până acum a dosarului penal deschis în Marea Britanie împotriva celor doi.
Potrivit documentelor consultate de Reuters, anchetatorii britanici susțin că femeile ar fi fost convinse să călătorească în România sub promisiunea unor relații romantice și a posibilității de a câștiga bani prin afacerea de videochat a lui Andrew Tate. Odată ajunse în România, acestea ar fi devenit dependente financiar de frații Tate, iar procurorii susțin că asupra lor ar fi fost exercitate violențe și amenințări pentru a le menține sub control.
Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, au fost arestați la Miami în luna iulie, după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor din Statele Unite. Cei doi nu au apărut până acum în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acuzațiilor, printre care se numără violul și traficul de persoane. Andrew și Tristan Tate au negat orice faptă ilegală.
Documentele britanice descriu mecanismul acuzațiilor
Dosarul transmis autorităților americane conține rezumate ale cazurilor întocmite de un detectiv din cadrul Poliției din Bedfordshire. Documentele au fost trimise Statelor Unite luna trecută de Ambasada Marii Britanii la Washington, în sprijinul solicitărilor de extrădare.
Conform rezumatului prezentat de Reuters, Andrew Tate ar fi convins femei vulnerabile cu care dezvoltase relații să se mute în România. Acestora li s-ar fi spus că pot câștiga bani participând la activitatea de videochat a lui Tate.
După sosirea în România, femeile ar fi ajuns dependente financiar de frații Tate. Documentul susține, de asemenea, că pașapoartele lor erau adesea confiscate, ceea ce le-ar fi limitat posibilitatea de a pleca.
Procurorii britanici susțin că mecanismul de control ar fi inclus violență fizică și sexuală sau amenințări cu astfel de violențe. Scopul, potrivit rezumatului anchetatorilor, ar fi fost menținerea controlului asupra victimelor și obținerea supunerii acestora.
Acuzațiile nu au fost încă stabilite de o instanță britanică printr-o hotărâre definitivă, iar frații Tate neagă comiterea unor fapte ilegale.
Avocatul fraților Tate contestă acuzațiile
Joseph McBride, avocatul lui Andrew și Tristan Tate, susține că acuzațiile nu pot fi verificate în mod corespunzător deoarece autoritățile britanice nu au dezvăluit apărării identitatea persoanelor care îi acuză pe cei doi.
„Nicio instanță americană nu ar trebui să fie solicitată să predea o persoană unei țări străine doar pe baza afirmațiilor unor acuzatori ale căror identități sunt ținute secrete”, a afirmat McBride într-un comunicat.
Frații Tate se află în detenție la Miami de la momentul arestării. Joi, judecătoarea americană Lauren Louis le-a cerut avocaților să propună date pentru audierile finale privind extrădarea, însă până acum nu a fost stabilită o dată concretă pentru aceste audieri.
În paralel, Andrew și Tristan Tate sunt vizați de o anchetă în România începută în 2022, în care se află printre acuzații și traficul de persoane.
Ce înseamnă metoda „lover boy”
Termenul „lover boy” nu este unul inventat în cazul fraților Tate. Este folosit de autorități și organizații europene de aplicare a legii pentru a descrie o metodă de recrutare a unor persoane vulnerabile în scopul exploatării.
Potrivit Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), metoda „loverboy” este o formă de manipulare emoțională folosită în special pentru recrutarea victimelor exploatării sexuale. Traficantul se preface îndrăgostit, promite o relație și o viață mai bună și poate merge până la logodnă, căsătorie sau întemeierea unei familii pentru a crea o legătură afectivă puternică și pentru a-și controla mai ușor victima. ANITP arată că această dependență emoțională poate fi dublată de dependență financiară, iar teama de a pierde „partenerul” sau copiii poate împiedica victima să ceară ajutor.
Europol descrie „lover boy” drept una dintre metodele folosite de traficanții de persoane pentru a atrage victime vulnerabile. Mecanismul presupune apropierea de victimă, câștigarea încrederii acesteia și promisiunea unei relații romantice, urmată de exploatare, inclusiv prin prostituție sau muncă neplătită.
Într-un caz investigat de autoritățile române și franceze, Europol a explicat că victimele erau atrase prin promisiuni privind o relație și o viață mai bună în străinătate. După ce ajungeau în noul loc, acestea erau obligate să se prostitueze, iar controlul era exercitat prin afecțiune, violență și amenințări la adresa victimelor sau a familiilor lor.
Metoda a fost documentată de Europol și în operațiuni în care victimele erau recrutate din România și transportate în alte țări europene pentru exploatare sexuală. Într-un caz din 2015, organizația europeană preciza că victimele erau recrutate în regiunea Constanța prin metoda „lover boy”, după care erau traficate în Franța, Germania, Italia și Spania.
Promisiunea unei relații poate deveni instrument de control
Autoritățile britanice și europene atrag atenția că metoda nu se bazează neapărat pe răpire sau pe folosirea forței încă de la început. În multe situații, recrutarea începe prin construirea unei relații de încredere.
Europol arată că traficanții pot viza persoane aflate în dificultate economică sau socială și le pot atrage prin atenție, afecțiune, cadouri scumpe și promisiuni privind o viață mai bună în străinătate. După ce victima ajunge într-un mediu în care depinde de exploatator, metodele de control se pot schimba, iar violența și amenințările pot fi folosite pentru a o împiedica să plece.
Poliția din West Yorkshire descrie, la rândul său, situații în care o persoană vulnerabilă este abordată de un bărbat care se comportă ca un iubit, îi câștigă încrederea prin atenție, afecțiune sau cadouri și apoi o introduce într-un circuit de exploatare. Autoritatea britanică indică printre semnele care pot apărea în astfel de cazuri controlul deplasărilor, lipsa accesului la bani sau conturi, intimidarea și obligarea la servicii sexuale.
Metoda este recunoscută oficial în documentele britanice
Termenul apare și în documente ale guvernului britanic referitoare la combaterea traficului de persoane și a sclaviei moderne. Un raport publicat de Home Office în 2026 menționează proiecte de prevenire a traficului care au vizat femeile din România și riscurile asociate metodei „lover boy”, descrisă drept un mecanism prin care tinerele pot fi manipulate în vederea traficului prin intermediul unor relații romantice.
Același document subliniază însă că metoda nu trebuie privită ca singura cale prin care se ajunge la exploatare. Autoritățile britanice avertizează că o concentrare excesivă asupra tiparului „lover boy” poate restrânge înțelegerea fenomenului, deoarece traficul de persoane poate urma mai multe căi și poate exploata vulnerabilități diferite.
În cazul prezentat acum de autoritățile britanice în dosarul fraților Tate, acuzația este că promisiunea relației romantice și a unor venituri în România ar fi fost folosită pentru atragerea femeilor, iar după mutarea acestora în România ar fi urmat dependența financiară, confiscarea pașapoartelor și, potrivit procurorilor, violența și amenințările menite să asigure controlul și supunerea.
Frații Tate așteaptă audierile privind extrădarea
Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au devenit cunoscuți la nivel internațional prin activitatea desfășurată pe rețelele sociale, unde au promovat opinii despre masculinitate, bani și stil de viață. Andrew Tate s-a descris anterior drept misogin.
Arestarea de la Miami a deschis o nouă etapă în procedurile judiciare britanice. Marea Britanie solicită extrădarea celor doi pentru a putea răspunde în fața instanțelor britanice acuzațiilor formulate împotriva lor.
Până la stabilirea audierilor finale privind extrădarea, frații Tate rămân în custodia autorităților americane. Reuters notează că, în acest moment, nu există o dată stabilită pentru aceste audieri.
Cazul britanic descris în documentele transmise Statelor Unite se află astfel încă în etapa procedurilor judiciare, iar acuzațiile formulate de procurori împotriva lui Andrew și Tristan Tate urmează să fie analizate de instanțele competente.
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