OMS transmite că riscul de ciumă în Europa este scăzut, după moartea unei laborante în Rusia

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 18:16

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut informații autorităților sanitare ruse despre moartea unei laborante de 28 de ani care lucra la Institutul de luptă împotriva ciumei din Irkuțk, în Siberia. Cazul a generat îngrijorări după apariția unor informații privind o posibilă infectare cu ciumă pulmonară, însă această ipoteză nu a fost confirmată.

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