OMS transmite că riscul de ciumă în Europa este scăzut, după moartea unei laborante în Rusia

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut informații autorităților sanitare ruse despre moartea unei laborante de 28 de ani care lucra la Institutul de luptă împotriva ciumei din Irkuțk, în Siberia. Cazul a generat îngrijorări după apariția unor informații privind o posibilă infectare cu ciumă pulmonară, însă această ipoteză nu a fost confirmată.
OMS verifică circumstanțele decesului
OMS a anunțat marți că a contactat autoritățile sanitare ruse pentru a verifica circumstanțele decesului, analizele de laborator în curs și rezultatele acestora. Organizația și-a oferit, de asemenea, sprijinul.
Christian Lindmeier, purtător de cuvânt al OMS, a declarat într-o conferință de presă la Geneva că evaluarea preliminară indică un risc „moderat către slab” la Irkuțk, „slab” în Federația Rusă în ansamblu și „foarte slab” în regiunea europeană.
Evaluarea a fost realizată pe baza informațiilor disponibile până în prezent.
Suspiciuni privind ciuma pulmonară
Moartea Dariei Șipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, a fost anunțată de mai multe publicații rusești la 2 octombrie. Tânăra lucra la Institutul de luptă împotriva ciumei din Irkuțk.
Potrivit publicației „Popoarele din Baikal”, laboranta s-ar fi îmbolnăvit de ciumă pulmonară după spargerea unei eprubete. Informația nu a fost confirmată, iar autoritățile ruse au comunicat o altă concluzie preliminară privind cauza decesului.
Ce spun autoritățile ruse
Guvernatorul regiunii Irkuțk, Igor Kobzev, a anunțat luni că analizele post-mortem efectuate de o comisie specială de experți a Rospotrebnadzor indică faptul că tânăra a murit din cauza unei pneumonii de origine „nedeterminată”.
Potrivit acestuia, „niciun microorganism legat de activitatea profesională a tinerei nu a fost detectat în biomaterialele sale”.
Autoritățile ruse au transmis OMS și că testele efectuate în cazul persoanelor care au intrat în contact cu laboranta nu au identificat agenți patogeni responsabili de boli infecțioase periculoase, a precizat Christian Lindmeier.
Ciuma pulmonară este extrem de contagioasă și poate fi mortală dacă nu este tratată rapid, potrivit OMS. În cazul de la Irkuțk, o infectare cu această boală rămâne însă neconfirmată.