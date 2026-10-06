Putin, Trump și Xi ar putea sta la aceeași masă. Kremlinul deschide ușa pentru o întâlnire în China
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O eventuală întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping ar putea avea loc în noiembrie, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) găzduit de China. Kremlinul transmite că Moscova este interesată de un asemenea format, însă deocamdată nu există un plan concret pentru organizarea reuniunii.
Yuri Ușakov, consilierul de politică externă al Kremlinului, a declarat marți că ideea unei discuții trilaterale este luată în calcul în Rusia. Potrivit Reuters, summitul APEC este programat pentru 18 și 19 noiembrie, iar întâlnirea celor trei lideri ar putea fi organizată în marja evenimentului.
Kremlinul spune că ideea este încă la început
Moscova nu vorbește însă despre o întâlnire deja stabilită. Ușakov a precizat că posibilitatea unei reuniuni Putin-Trump-Xi se află într-o etapă timpurie și că nu au fost stabilite, până în prezent, detalii practice privind organizarea acesteia.
Un element important este rolul Chinei. Fiind țara gazdă a summitului APEC, Beijingul va stabili agenda reuniunii, iar Ușakov consideră că programul evenimentului ar putea crea oportunități pentru o discuție între cei trei președinți.
Declarația reprezintă o revenire asupra unei idei pe care Kremlinul a adus-o deja în spațiul public. La începutul lunii septembrie, Ușakov confirma că posibilitatea unei întâlniri trilaterale fusese discutată, după o întrevedere între Putin și Xi Jinping la Bișkek. La acel moment, Casa Albă nu confirmase participarea lui Donald Trump la summitul APEC.
Trump și Xi au acum un motiv pentru o nouă întâlnire
Situația s-a modificat între timp. Într-un document publicat după vizita de stat a lui Xi Jinping la Washington, Casa Albă a precizat că Statele Unite și China intenționează să participe reciproc la summiturile găzduite de cele două țări. Astfel, Trump și Xi sunt așteptați să se întâlnească din nou în cadrul APEC din China.
Casa Albă a mai precizat că Trump a susținut negocieri trilaterale privind controlul armamentului între Statele Unite, Rusia și China. Tema oferă un alt punct de interes pentru eventuale discuții între cei trei lideri.
Reuters relata pe 1 octombrie că Putin vede în apropiata întâlnire cu Xi de la APEC o posibilitate de consolidare a relațiilor ruso-chineze. Beijingul a salutat participarea lui Putin la reuniunea de la Shenzhen și a transmis că este pregătit să colaboreze cu partea rusă pentru rezultate concrete în cadrul „Anului Chinei” la APEC.
Summitul APEC are loc la Shenzhen pe 18 și 19 noiembrie
Reuniunea liderilor APEC din 2026 va avea loc la Shenzhen, în China, pe 18 și 19 noiembrie. Calendarul oficial al organizației confirmă aceste date, precum și faptul că orașul va găzdui mai multe reuniuni importante în perioada 14-19 noiembrie.
APEC reunește 21 de economii din regiunea Asia-Pacific, printre care Statele Unite, China și Rusia. Summitul din acest an este organizat sub tema „Construirea unei comunități Asia-Pacific pentru a prospera împreună”, potrivit organizației.
China pregătește însă un summit într-un format diferit față de edițiile anterioare. Financial Times a relatat că Beijingul intenționează să mute online o parte dintre reuniunile ministeriale și să renunțe la retragerea liderilor, o decizie care a provocat nemulțumiri în rândul unor economii participante. În același timp, Donald Trump și-a confirmat participarea la reuniunea APEC, potrivit publicației.
O întâlnire în trei ar necesita acordul Chinei
Moscova insistă că organizarea unei asemenea reuniuni nu depinde doar de disponibilitatea celor trei lideri. China, în calitate de gazdă, va avea un rol esențial în stabilirea programului și în crearea condițiilor pentru o eventuală întâlnire.
La începutul lunii septembrie, vice-ministrul rus de Externe Serghei Riabkov avertiza că înainte de trecerea la pregătiri concrete trebuie stabilite agenda și rezultatele urmărite. Reuters relata atunci că Moscova nu excludea o întâlnire trilaterală, dar considera necesară clarificarea conținutului acesteia.
Ideea a fost reluată de Ușakov și la sfârșitul lunii septembrie, când oficialul rus a spus că Putin ar urma să aibă întâlniri bilaterale la summit, inclusiv cu Xi Jinping și, dacă va exista posibilitatea, cu Donald Trump. Pentru formatul trilateral nu fusese însă începută pregătirea propriu-zisă.
Deocamdată, Kremlinul vorbește așadar despre o posibilitate, nu despre un summit confirmat. O eventuală reuniune Putin-Trump-Xi ar depinde de agenda stabilită de Beijing și de negocierile diplomatice care vor avea loc înaintea summitului APEC.
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