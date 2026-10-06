Putin, Trump și Xi ar putea sta la aceeași masă. Kremlinul deschide ușa pentru o întâlnire în China

Publicat 6 oct. 2026, 20:48 Sursă Reuters

O eventuală întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping ar putea avea loc în noiembrie, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) găzduit de China. Kremlinul transmite că Moscova este interesată de un asemenea format, însă deocamdată nu există un plan concret pentru organizarea reuniunii.

Distribuie articolul