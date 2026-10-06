Grecia îi cere Germaniei sute de miliarde de euro. Atena spune că revendicările sunt încă valabile
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O dispută financiară și juridică începută în urmă cu mai bine de opt decenii revine în centrul atenției dintre Grecia și Germania. Președintele elen Konstantinos Tasoulas a reafirmat revendicările Atenei privind reparațiile de război, susținând că acestea rămân în vigoare și nu sunt prescrise.
Declarația a fost făcută la comemorarea masacrului de la Lyngiades, la 83 de ani de la uciderea localnicilor de către trupele germane de ocupație și preluată de presa din Grecia.
Atena estimează că valoarea totală a revendicărilor se situează, în funcție de metoda de calcul, între 278 și 341 de miliarde de euro. Germania respinge însă aceste pretenții și susține de ani de zile că problema reparațiilor rezultate din cel de-Al Doilea Război Mondial a fost închisă din punct de vedere juridic.
Președintele Greciei spune că revendicările rămân valabile
Konstantinos Tasoulas a reluat poziția oficială a Atenei în timpul ceremoniilor organizate pentru comemorarea victimelor masacrului de la Lyngiades. El a descris revendicările Republicii Elene privind reparațiile germane drept „active, legale, imprescriptibile și revendicabile”.
„Faptele ne obligă, memoria ne obligă, datoria față de istoria noastră ne obligă și, mai presus de toate, nevoia de a face dreptate”, a declarat șeful statului grec.
Într-o altă formulare folosită în mesajul său comemorativ, Tasoulas a transmis că Grecia își păstrează în continuare drepturile și intenția de a le revendica. Poziția sa se înscrie în linia declarațiilor făcute de autoritățile elene și la alte comemorări ale crimelor comise în perioada ocupației naziste.
În septembrie 2026, președintele grec afirmase, la comemorările dedicate Holocaustului din Viannos și distrugerii localităților din zonă, că revendicările Greciei au fundamente morale, istorice și juridice. El susținea atunci că Atena va continua demersurile pentru obținerea reparațiilor.
De unde vine suma de până la 341 de miliarde de euro
Calculul prezentat de Grecia nu se referă la un singur tip de despăgubire. Dosarul include atât prejudiciile provocate de ocupația germană din perioada 1941-1944, cât și rambursarea împrumutului forțat impus Greciei în timpul ocupației.
În funcție de metodologia utilizată, estimările grecești plasează totalul revendicărilor între 278 și 341 de miliarde de euro. Parlamentul elen a prezentat în trecut estimări cuprinse în același interval, în urma lucrărilor unei comisii parlamentare dedicate revendicării datoriilor germane.
O componentă distinctă este împrumutul forțat acordat de Banca Națională a Greciei Germaniei și aliaților săi în timpul ocupației. În unele calcule grecești, valoarea actualizată a acestei datorii depășește zece miliarde de euro. Unele estimări recente indică aproximativ 10,3-11 miliarde de euro pentru această componentă.
Potrivit explicațiilor istorice citate în presa germană, împrumutul a fost stabilit în perioada 1942-1944 și a implicat 476 de milioane de Reichsmark. Germania nu a rambursat această sumă.
Masacrul de la Lyngiades, motivul pentru care Atena a reluat revendicarea
Declarațiile lui Tasoulas au fost făcute într-un loc care amintește una dintre cele mai sângeroase acțiuni ale trupelor germane în Grecia.
În octombrie 1943, localitatea Lyngiades și zonele din apropiere au fost atacate de trupele germane de ocupație. Potrivit datelor prezentate de autoritățile elene, 88 de persoane au fost ucise. Peste 40 dintre victime erau copii și adolescenți cu vârste de până la 17 ani.
Comemorarea din acest an a marcat 83 de ani de la masacru. În 2014, fostul președinte german Joachim Gauck a vizitat Lyngiades și a depus o coroană de flori la memorialul victimelor.
Pentru Grecia, astfel de comemorări sunt legate direct de revendicarea financiară. Atena susține că memoria crimelor și problema reparațiilor nu pot fi separate, iar autoritățile elene au continuat să considere dosarul deschis.
Berlinul consideră problema reparațiilor închisă
Germania are o poziție diametral opusă. Berlinul susține că problema reparațiilor pentru cel de-Al Doilea Război Mondial a fost soluționată juridic și politic și respinge solicitările Greciei.
Unul dintre argumentele invocate de partea germană este cadrul juridic creat după reunificarea Germaniei în 1990, prin Tratatul „Doi plus Patru”. Germania consideră că acest cadru a închis problema reparațiilor suplimentare. Presa germană notează că juriștii și istoricii celor două țări continuă să aibă opinii diferite asupra efectelor juridice ale acordurilor postbelice.
Un episod recent arată că subiectul continuă să existe în relația bilaterală, chiar dacă nu este tratat ca o negociere privind plata despăgubirilor. În martie 2026, în cadrul unei conferințe de presă a guvernului german, un jurnalist a întrebat dacă problema reparațiilor pentru ocupația nazistă a Greciei fusese discutată în timpul vizitei ministrului grec de Externe la Berlin. Reprezentantul Ministerului german de Externe a confirmat vizita și discuțiile bilaterale, însă a precizat că problema reparațiilor nu fusese abordată în conferința de presă de după întâlnire.
Astfel, în timp ce Atena afirmă că revendicările sunt în continuare „active, legale și imprescriptibile”, Berlinul menține poziția potrivit căreia problema este închisă juridic.
Grecia nu a renunțat la revendicările istorice
Parlamentul Greciei a votat încă din aprilie 2019, cu o largă majoritate, o propunere privind revendicarea datoriilor germane. Documentul parlamentar se referea la concluziile unei comisii interpartinice și la estimările experților desemnați de Ministerul Finanțelor, care evaluau obligațiile Germaniei față de Grecia la aproximativ 278-340 de miliarde de euro, în funcție de calcul.
În septembrie 2026, Tasoulas a legat din nou revendicările de memoria europeană a crimelor naziste, susținând că nu este vorba doar despre o dispută între două state, ci despre o responsabilitate de a păstra memoria victimelor și de a face dreptate pentru suferințele provocate în timpul războiului.
La comemorarea de la Lyngiades, președintele grec a reluat aceeași linie și a încheiat cu formula: „Ne amintim, revendicăm și ne protejăm viitorul”.
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