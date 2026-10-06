Grecia îi cere Germaniei sute de miliarde de euro. Atena spune că revendicările sunt încă valabile

Publicat 6 oct. 2026, 19:05 Actualizat 6 oct. 2026, 19:42

O dispută financiară și juridică începută în urmă cu mai bine de opt decenii revine în centrul atenției dintre Grecia și Germania. Președintele elen Konstantinos Tasoulas a reafirmat revendicările Atenei privind reparațiile de război, susținând că acestea rămân în vigoare și nu sunt prescrise.

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