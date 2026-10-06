Spania plafonează chiriile și limitează evacuările. Guvernul Sanchez aprobă noi măsuri înaintea alegerilor anticipate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 17:28

Guvernul Spaniei a aprobat marți două decrete privind locuințele, care prevăd plafonarea chiriilor, interzicerea temporară a evacuărilor și restricții pentru achizițiile de locuințe realizate de companii. Decizia vine după ce respingerea măsurilor în parlament, săptămâna trecută, l-a determinat pe premierul Pedro Sanchez să convoace alegeri anticipate pentru 29 noiembrie.

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