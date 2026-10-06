Spania plafonează chiriile și limitează evacuările. Guvernul Sanchez aprobă noi măsuri înaintea alegerilor anticipate

Guvernul Spaniei a aprobat marți două decrete privind locuințele, care prevăd plafonarea chiriilor, interzicerea temporară a evacuărilor și restricții pentru achizițiile de locuințe realizate de companii. Decizia vine după ce respingerea măsurilor în parlament, săptămâna trecută, l-a determinat pe premierul Pedro Sanchez să convoace alegeri anticipate pentru 29 noiembrie.
Ce prevăd decretele privind locuințele
Pedro Sanchez a susținut, într-o conferință de presă, că intervenția guvernului pe piața imobiliară se bazează pe „bunul-simț elementar”. Premierul spaniol a invocat sondajele de opinie care indică un sprijin larg al populației pentru aceste măsuri.
„Acestea îi protejează pe cei mai vulnerabili și, într-o anumită măsură, încep să aducă ordine pe o piață în prezent profund disfuncțională, care nu funcționează după logica cererii și ofertei, din cauza speculațiilor excesive”, a declarat Sanchez.
Pachetul include plafonarea chiriilor, suspendarea temporară a evacuărilor și restricții privind cumpărarea de locuințe de către companii. Un al doilea decret propune reînnoirea automată a contractelor de închiriere.
Când intră măsurile în vigoare
Măsurile din primul decret vor intra temporar în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Ulterior, acestea vor trebui aprobate de organismul parlamentar permanent care își continuă activitatea după dizolvarea legislativului, a explicat premierul.
Acest organism este format din 69 de membri, printre care se află și președinta Camerei Deputaților, Francina Armengol, membră a Partidului Socialist condus de Sanchez. Potrivit televiziunii publice TVE, există o majoritate fragilă în favoarea măsurilor.
În schimb, decretul privind reînnoirea automată a contractelor de închiriere ar urma să intre în vigoare numai dacă primește aprobarea organismului parlamentar restrâns. Sanchez a precizat că guvernul nu a dispus de majoritatea necesară pentru validarea acestuia.
De ce a convocat Sanchez alegeri
Premierul a anunțat luni că devansează alegerile parlamentare, programate inițial pentru 2027. El a explicat că lipsa sprijinului pentru propunerile destinate soluționării crizei locuințelor i-a arătat că are nevoie de mai multe mandate în parlament.
Convocarea scrutinului pentru 29 noiembrie i-a permis să introducă noile reglementări prin procedura care implică organismul parlamentar interimar.
Criza locuințelor a provocat și proteste. Tentativa de evacuare a unei femei de 87 de ani din Madrid a declanșat manifestații la nivel național și apeluri la o grevă generală înaintea alegerilor. Guvernul Sanchez a declarat că va respecta această acțiune.
Dezvoltatorii avertizează asupra investițiilor
Noile măsuri sunt criticate de dezvoltatorii imobiliari, care susțin că intervenția guvernului va descuraja investițiile necesare pentru creșterea ofertei de locuințe.
Carolina Roca, președinta Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din Madrid, a avertizat asupra efectelor incertitudinii juridice.
„Incertitudinea juridică inerentă ambelor decrete va duce la o încetinire bruscă a investițiilor limitate atrase până în prezent pentru construcția de locuințe la prețuri accesibile”, a declarat aceasta.