Monica Gabor își ia adio de la viața de lux. Firma lui Mr. Pink, acuzată de fraudă legată de un club care „nu există”

Publicat 6 oct. 2026, 18:05 Actualizat 6 oct. 2026, 18:06

Imaginea de afacerist de succes pe care Mr. Pink și-a construit-o în Statele Unite este pusă din nou în discuție de documente ajunse în instanță. După disputa privind evacuarea unei companii asociate cu omul de afaceri dintr-un spațiu comercial exclusivist din Beverly Hills, pentru neplata chiriei, numele acestuia apare într-un alt litigiu american.

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