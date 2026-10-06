Lovitură pentru Eurovision: țara care se retrage din competiție. Televiziunea publică invocă reduceri bugetare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 21:46

Cehia nu va participa la Eurovision 2027 din cauza reducerilor bugetare, a anunțat marți televiziunea publică cehă. Decizia vine în contextul unei reforme a finanțării presei publice, promovate de guvernul condus de Andrej Babis și contestate de organizații care avertizează asupra riscurilor pentru independența editorială.

Distribuie articolul