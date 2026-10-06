Lovitură pentru Eurovision: țara care se retrage din competiție. Televiziunea publică invocă reduceri bugetare

Cehia nu va participa la Eurovision 2027 din cauza reducerilor bugetare, a anunțat marți televiziunea publică cehă. Decizia vine în contextul unei reforme a finanțării presei publice, promovate de guvernul condus de Andrej Babis și contestate de organizații care avertizează asupra riscurilor pentru independența editorială.
„Nu vom vedea drapelul ceh pe scenă anul viitor”, a transmis televiziunea cehă într-un mesaj publicat pe platforma X. Instituția a precizat că speră să revină în concurs în viitor.
De ce renunță Cehia la Eurovision 2027
Retragerea din competiție intervine pe fondul reducerilor bugetare și al schimbărilor pregătite pentru finanțarea televiziunii și radioului publice.
Guvernul de coaliție naționalist condus de miliardarul Andrej Babis dorește să înlocuiască sistemul de taxe plătite de public cu finanțarea directă de la stat. Executivul s-a angajat, totodată, să reducă fondurile alocate celor două instituții.
Televiziunea și radioul publice au anunțat deja restructurări de posturi și modificări ale programelor. Reforma finanțării nu a fost însă votată de Parlamentul ceh, în care coaliția lui Babis deține majoritatea.
Avertismente privind independența presei publice
Proiectul a atras critici din partea mai multor organizații, inclusiv Reporteri fără Frontiere (RSF), care avertizează că schimbarea mecanismului de finanțare poate pune în pericol independența mass-media publice.
Televiziunea și radioul cehe au organizat în luna iunie o grevă simbolică împotriva reformei.
Criticii premierului Andrej Babis îl acuză că urmărește limitarea independenței presei publice, după modelul aliaților săi, premierul slovac Robert Fico și fostul premier ungar Viktor Orban, care a pierdut alegerile din aprilie.
Ce rezultat a obținut Cehia la Eurovision 2026
La Eurovision 2026, organizat la Viena și câștigat de reprezentanta Bulgariei, Dara, Cehia a fost reprezentată de Daniel Zizka. Artistul s-a clasat pe locul al 16-lea cu piesa „Crossroads”.
Niciun reprezentant al Cehiei nu a câștigat până acum competiția, notează Agerpres.
Potrivit regulilor Eurovision, artistul care reprezintă o țară poate fi desemnat doar de un radiodifuzor membru al Uniunii Europene de Radio și Televiziune (UER).
Irlanda și Spania anunță boicotarea ediției 2027
Decizia Cehiei reprezintă o nouă lovitură financiară pentru UER, după ce Irlanda și Spania și-au anunțat intenția de a boicota Eurovision 2027 din cauza participării Israelului.
Spre deosebire de retragerea Cehiei, motivată de reducerile bugetare, poziția celor două țări este legată de războiul din Fâșia Gaza. Radiodifuzorul irlandez RTE a invocat „pierderile îngrozitoare și continue de vieți omenești în Gaza” și „criza umanitară în curs”.
Cinci țări europene — Olanda, Islanda, Irlanda, Slovenia și Spania — au boicotat ediția din 2026. Acestea au contestat participarea Israelului în contextul războiului din Gaza, în timp ce Rusia a fost suspendată din concurs la scurt timp după invadarea Ucrainei.