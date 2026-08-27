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Social· 1 min citire
Cod galben de viituri și inundații locale în 21 de județe. Avertizarea hidrologilor - HARTĂ
Inundații România/ Arhivă foto Profimedia
Publicat27 aug. 2026, 12:47
Actualizat27 aug. 2026, 12:55
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenționare hidrologică de tip Cod galben, valabilă de joi, de la ora 12:00, și până vineri, la ora 10:00. Avertizarea vizează râurile din mai multe bazine hidrografice și 21 de județe, unde sunt posibile viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și inundații locale.
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