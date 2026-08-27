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Social· 2 min citire
Doi parașutiști militari au ajuns la spital după ce vântul i-a deviat în timpul unui exercițiu
Doi parașutiști militari au ajuns la spital . Foto: Profimedia
Publicat27 aug. 2026, 18:19
SursăAgerpres
Un exercițiu de parașutare desfășurat în zona Aeroclubului Târgu Mureș s-a încheiat cu transportarea la spital a doi militari. O rafală de vânt care și-a schimbat brusc direcția i-a aruncat spre firele de înaltă tensiune și un imobil.
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