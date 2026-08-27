Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Doi parașutiști militari au ajuns la spital după ce vântul i-a deviat în timpul unui exercițiu

Doi parașutiști militari au ajuns la spital . Foto: Profimedia

Doi parașutiști militari au ajuns la spital . Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 aug. 2026, 18:19
SursăAgerpres

Un exercițiu de parașutare desfășurat în zona Aeroclubului Târgu Mureș s-a încheiat cu transportarea la spital a doi militari. O rafală de vânt care și-a schimbat brusc direcția i-a aruncat spre firele de înaltă tensiune și un imobil.

Rafala de vânt le-a schimbat brusc direcția

Incidentul s-a produs joi, în timpul unor exerciții de parașutare efectuate de militari în zona Aeroclubului Târgu Mureș.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile implicate în intervenție, doi militari au fost afectați după ce o rafală de vânt și-a schimbat brusc direcția. Din cauza condițiilor de vânt, aceștia au ajuns în zona unor fire de înaltă tensiune și a unui imobil.

Cei doi militari au fost transportați la UPU SMURD Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale.

Garnizoana Târgu Mureș urmează să transmită un comunicat oficial referitor la incident și să ofere informații despre starea de sănătate a celor doi militari.

Pompierii au intervenit pentru salvarea unui militar

Intervenția a fost solicitată joi de pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au anunțat că au fost solicitați să intervină joi pentru salvarea unei persoane „care a rămas agățată de firele de înaltă tensiune, la intersecția străzilor Libertății și Albinei din municipiul Târgu Mureș”.

Pentru misiunea de salvare au fost trimise la fața locului o autospecială de stingere și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime.

Persoana a fost coborâtă înainte de sosirea pompierilor

Când forțele de intervenție au ajuns la locul incidentului, persoana aflată în pericol fusese deja coborâtă în siguranță. Ulterior, aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș.

În urma aceluiași incident, un al doilea militar a fost, de asemenea, transportat la UPU Târgu Mureș.

Detaliile privind modul în care s-a produs exact incidentul, precum și starea medicală a celor doi militari urmează să fie comunicate de Garnizoana Târgu Mureș.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

parasutistiparasutisti militariexercitii parasutareupu targu muressmurdparasutisti targu mures

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe