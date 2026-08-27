Doi parașutiști militari au ajuns la spital după ce vântul i-a deviat în timpul unui exercițiu

Publicat 27 aug. 2026, 18:19 Sursă Agerpres

Un exercițiu de parașutare desfășurat în zona Aeroclubului Târgu Mureș s-a încheiat cu transportarea la spital a doi militari. O rafală de vânt care și-a schimbat brusc direcția i-a aruncat spre firele de înaltă tensiune și un imobil.

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