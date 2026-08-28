Momentul în care o bătrână izbucnește în plâns după ce polițiștii locali i-au împrăștiat fructele și legumele pe trotuar. Scene revoltătoare în București VIDEO

O intervenție a Poliției Locale Sector 1 asupra unei femei în vârstă care vindea fructe, legume și flori pe stradă a stârnit reacții puternice în mediul online.
Femeia a izbucnit în plâns în timpul intervenției
O bătrână care vindea fructe, legume și flori în zona Dorobanți, București, a ajuns în centrul unei scene care a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Polițiștii locali din Sectorul 1 au intervenit pentru a-i confisca produsele, iar femeia a izbucnit în plâns.
În timpul intervenției, florile femeii sunt luate de polițiști, în timp ce fructele și legumele ajung împrăștiate pe trotuar. Bătrâna este vizibil afectată de ceea ce se întâmplă și începe să plângă.
Doi trecători s-au oprit să o ajute
Scenele au atras atenția persoanelor aflate în apropiere. Doi trecători s-au oprit lângă femeie după ce au observat situația.
O femeie s-a apropiat și a început să strângă câteva dintre fructele care ajunseseră pe jos. Un bărbat s-a așezat lângă bătrână și a încercat să afle de la aceasta ce s-a întâmplat.
Întreaga intervenție a fost filmată de unul dintre trecători, iar videoclipul a fost ulterior distribuit pe rețelele de socializare.
Imaginile au provocat reacții în mediul online
Filmarea a generat numeroase comentarii după ce a fost publicată. Persoanele care au văzut imaginile au criticat modul în care polițiștii locali au gestionat situația și intervenția asupra femeii.
Reacțiile s-au concentrat în special asupra imaginilor în care bătrâna plânge, iar produsele pe care le vindea sunt împrăștiate pe trotuar.
Poliția Locală Sector 1 face controale împotriva comerțului neautorizat
Poliția Locală Sector 1 desfășoară controale pentru combaterea comerțului neautorizat în spațiile publice. Verificările vizează inclusiv persoanele care comercializează produse alimentare în astfel de locuri.
În cazul prezentat în filmarea distribuită online, imaginile nu oferă suficiente informații pentru a stabili exact motivul pentru care marfa femeii a fost confiscată.
De asemenea, din înregistrare nu reiese dacă bătrâna a primit o sancțiune și care au fost, în mod concret, măsurile luate de agenții Poliției Locale Sector 1.