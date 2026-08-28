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Incendiu puternic la Autobaza STB Ferentari: O hală a fost cuprinsă de flăcări VIDEO
Spălătoria STB din cartierul Ferentari, cuprinsă de flăcări. Foto/ISU
Un incendiu izbucnit vineri la o hală din cadrul Autobazei STB Ferentari, situată pe strada Pășunilor din Sectorul 5 al Capitalei, a mobilizat de urgență un efectiv impresionat de salvatori.
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