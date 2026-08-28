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Incendiu puternic la Autobaza STB Ferentari: O hală a fost cuprinsă de flăcări VIDEO

Spălătoria STB din cartierul Ferentari, cuprinsă de flăcări. Foto/ISU

Spălătoria STB din cartierul Ferentari, cuprinsă de flăcări. Foto/ISU

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 aug. 2026, 13:34

Un incendiu izbucnit vineri la o hală din cadrul Autobazei STB Ferentari, situată pe strada Pășunilor din Sectorul 5 al Capitalei, a mobilizat de urgență un efectiv impresionat de salvatori.

UPDATE 13:37 - În momentul de față, incendiul este localizat

Potrivit primelor informații furnizate de pompieri, flăcările s-au manifestat cu violență în interiorul halei — care are destinația de spălătorie —, fiind înregistrate degajări masive de fum și un risc ridicat de extindere a focului la clădirile învecinate.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) acționează la fața locului cu resurse amplificate pentru limitarea și lichidarea focarului:

  • 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă;

  • 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime;

  • 1 autospecială de descarcerare;

  • 1 echipaj medical SMURD.

Până în acest moment nu au fost raportate victime. Misiunea salvatorilor este în plină desfășurare, iar intervenția rămâne în dinamică.

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