Incendiu puternic la Autobaza STB Ferentari: O hală a fost cuprinsă de flăcări VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 aug. 2026, 13:34

Un incendiu izbucnit vineri la o hală din cadrul Autobazei STB Ferentari, situată pe strada Pășunilor din Sectorul 5 al Capitalei, a mobilizat de urgență un efectiv impresionat de salvatori.

Distribuie articolul