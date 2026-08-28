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Economie· 1 min citire

Pensiile românilor, în pericol. Datoria publică ar putea ajunge la 70%: avertismentul Consiliului Fiscal

Pensii/ Arhivă foto

Pensii/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 18:43
SursăRealitatea PLUS

Pensiile românilor sunt în pericol și ar putea rămâne blocate la nivelul actual și în următorii ani! Totul din cauza creșterii datoriei publice, iar un raport al Consiliului Fiscal arată că datoria ar putea crește până la 70%. Mai mult, experții de la Consiliul Fiscal arată că presiunea pe buget va crește în momentul în care se vor pensiona decrețeii, iar vârsta de pensionare ar putea să crească pentru a acoperi deficitul. Majorarea pensiilor anul viitor este pusă sub semnalul întrebării.

Majorarea pensiilor, în pericol din cauza datoriei publice

Datoria publică – 60,01% din PIB
Estimare 2027 – 63,3% din PIB
Estimare 2028 – 63,9%
Estimare 2030 – aproximativ 70% din PIB

SURSA: Ministerul de Finanțe/Consiliul Fiscal

Ce spune Consiliul Fiscal despre pensiile românilor

Un risc structural cu impact atât pe termen scurt, cât și pe termen lung este reprezentat de dinamica demografică. Pe fondul atingerii vârstei de pensionare de către generația decrețeilor, costul îmbătrânirii populației exercită presiuni suplimentare asupra cheltuielilor.
Potrivit acestor date, cheltuielile cu pensiile din România sunt estimate să crească până în 2030.

SURSA: Consiliul Fiscal 

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