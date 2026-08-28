Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Pensiile românilor, în pericol. Datoria publică ar putea ajunge la 70%: avertismentul Consiliului Fiscal
Pensii/ Arhivă foto
Publicat28 aug. 2026, 18:43
SursăRealitatea PLUS
Pensiile românilor sunt în pericol și ar putea rămâne blocate la nivelul actual și în următorii ani! Totul din cauza creșterii datoriei publice, iar un raport al Consiliului Fiscal arată că datoria ar putea crește până la 70%. Mai mult, experții de la Consiliul Fiscal arată că presiunea pe buget va crește în momentul în care se vor pensiona decrețeii, iar vârsta de pensionare ar putea să crească pentru a acoperi deficitul. Majorarea pensiilor anul viitor este pusă sub semnalul întrebării.
Citește și
- 18:07Acciza la motorină scade cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Cu cât se reduce taxa aplicată carburanților
- 13:42Guvernul alocă 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru salvarea ROMATSA. Conturile companiei sunt blocate
- 12:59Daniel Udrescu: Respectul financiar și randamentul reformei bolojeniste
- 12:22Afacerea momentului în energie. Românii care cumpără ieftin ziua și vând de trei ori mai scump la vârf de consum
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News