Pensiile românilor, în pericol. Datoria publică ar putea ajunge la 70%: avertismentul Consiliului Fiscal

Publicat 28 aug. 2026, 18:43 Sursă Realitatea PLUS

Pensiile românilor sunt în pericol și ar putea rămâne blocate la nivelul actual și în următorii ani! Totul din cauza creșterii datoriei publice, iar un raport al Consiliului Fiscal arată că datoria ar putea crește până la 70%. Mai mult, experții de la Consiliul Fiscal arată că presiunea pe buget va crește în momentul în care se vor pensiona decrețeii, iar vârsta de pensionare ar putea să crească pentru a acoperi deficitul. Majorarea pensiilor anul viitor este pusă sub semnalul întrebării.

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