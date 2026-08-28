Daniel Udrescu: Respectul financiar și randamentul reformei bolojeniste

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 12:59

România a înțeles greșit reforma lui Ilie Bolojan. Noi am crezut că este vorba despre reducerea deficitului, tăierea cheltuielilor și golirea buzunarelor contribuabilului. În realitate, reforma pare să conțină și un capitol mai rafinat, absent din Monitorul Oficial, dar extrem de bine capitalizat, „respectul financiar”.

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