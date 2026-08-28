Acciza la motorină scade cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Cu cât se reduce taxa aplicată carburanților

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 18:07

Ministerul Finanțelor va aplica o reducere temporară de 25% a accizei pentru motorina standard, în intervalul 1–15 septembrie 2026. Decizia vine după reevaluarea realizată în baza mecanismului prevăzut de Legea nr. 162/2026, pe fondul scumpirilor de pe piața internațională a petrolului și al creșterii prețurilor la carburanți.

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