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Economie· 2 min citire
Acciza la motorină scade cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Cu cât se reduce taxa aplicată carburanților
Carburanți
Ministerul Finanțelor va aplica o reducere temporară de 25% a accizei pentru motorina standard, în intervalul 1–15 septembrie 2026. Decizia vine după reevaluarea realizată în baza mecanismului prevăzut de Legea nr. 162/2026, pe fondul scumpirilor de pe piața internațională a petrolului și al creșterii prețurilor la carburanți.
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