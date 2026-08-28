Realitatea.NET
Economie· 2 min citire

Acciza la motorină scade cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Cu cât se reduce taxa aplicată carburanților

Carburanți

Carburanți

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 18:07

Ministerul Finanțelor va aplica o reducere temporară de 25% a accizei pentru motorina standard, în intervalul 1–15 septembrie 2026. Decizia vine după reevaluarea realizată în baza mecanismului prevăzut de Legea nr. 162/2026, pe fondul scumpirilor de pe piața internațională a petrolului și al creșterii prețurilor la carburanți.

Nivelul de diminuare crește astfel de la 20%, cât era stabilit anterior, la 25% pentru primele două săptămâni ale lunii septembrie.

Cu cât va scădea acciza la motorina standard

Reducerea acordată în perioada 1–15 septembrie va fi de 701,07 lei la 1.000 de litri de motorină standard, echivalentul a 829,69 lei pe tonă.

În aceste condiții, acciza efectivă aplicată motorinei standard va ajunge la:

  • 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri;

  • 2.489,05 lei pentru o tonă de motorină.

Ministerul Finanțelor arată că intervenția are caracter limitat și este ajustată periodic în funcție de condițiile din piață.

„În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

De ce a fost mărită reducerea accizei

Potrivit datelor analizate de instituție, cotațiile Platts pentru motorină au urcat cu 45,65% în ultimele două săptămâni. În același timp, prețul mediu al motorinei standard a crescut cu 25,45%.

Pe baza formulei de calcul prevăzute în legislație, aceste creșteri au dus la aplicarea pragului de reducere de 25%. Autoritățile estimează că măsura poate tempera impactul scumpirii carburanților asupra firmelor de transport, operatorilor din logistică și, indirect, asupra costurilor care se regăsesc în prețul produselor de consum.

Reducerea temporară a accizei va fi revizuită o dată la două săptămâni, în raport cu evoluția cotațiilor internaționale pentru motorină și a tarifelor practicate la stațiile de alimentare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accizamotorinacarburantiministerul finanteloralexandru nazarepreturi carburanti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe