Ciucu taie ajutoarele din București. Stimulentele pentru adulții cu handicap, suspendate până în 2030, iar vouchere Materna dispar
Ciucu taie ajutoarele din București.
Consiliul General al Municipiului București a aprobat schimbări majore pentru mai multe programe de sprijin. Stimulentul pentru adulții cu handicap va fi suspendat până în 2030, voucherul Materna nu se mai acordă, iar ajutoarele pentru nou-născuți și copiii cu handicap vor fi acordate după criterii noi.
Ce ajutoare se schimbă în București
Consiliul General al Municipiului București a aprobat vineri proiectele propuse de primarul general Ciprian Ciucu prin care sunt suspendate sau modificate mai multe programe de sprijin financiar acordate locuitorilor Capitalei.
Cea mai importantă măsură vizează stimulentul pentru adulții cu handicap, în valoare de 500 de lei pe lună. Acordarea acestuia este suspendată până la 1 noiembrie 2030. În aceeași ședință a fost aprobată eliminarea voucherelor Materna, în valoare de 2.000 de lei pentru femeile gravide.
Și celelalte două programe suferă modificări. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 de lei, nu va mai fi acordat tuturor beneficiarilor, ci va fi direcționat către cazurile sociale. Pentru copiii cu handicap, suma de 1.000 de lei va fi diferențiată în funcție de gradul de handicap, iar copiii încadrați cu handicap ușor nu vor mai primi acest sprijin.
De ce a suspendat Primăria stimulentul pentru adulții cu handicap
Ciprian Ciucu își justifică decizia prin situația financiară a Primăriei Capitalei. Potrivit edilului, instituția are restanțe de aproape 700 de milioane de lei la plata stimulentelor pentru persoanele cu handicap.
„Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă. Este o sumă foarte, foarte mare, în condițiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025”, a explicat Ciucu.
Primarul susține că suspendarea nu înseamnă anularea definitivă a stimulentului. În perioada în care programul va fi suspendat, Primăria intenționează să achite câte 250 de lei lunar beneficiarilor cărora le sunt datorate sume restante, până când plățile vor fi aduse la zi.
„Ceea ce vă propun cu acest proiect nu este o finalizare, o terminare a hotărârii, ci chiar acel mecanism pentru a reuși să plătim. Odată dat acest proiect, noi vom plăti toate datoriile. Adică datoriile din urmă nu se șterg. Și pot să am o predictibilitate financiară astfel încât în aproximativ 4 ani de zile, cu 250 de lei pe lună, pe care să îi plătim pentru oamenii la care avem aceste datorii, și să ajungem la zi. În acest moment, dacă nu suspendăm hotărârea, datoriile vor crește, vor fi și mai mari, și mai mari, și mai mari și vor fi și penalități. Prima condiție ca un program social să poată funcționa este să fie suportabil bugetar de acea comunitate”, a explicat Ciucu.
Peste 650 de milioane de lei, plăți restante
Datele prezentate de Primăria Capitalei arată dimensiunea problemei financiare acumulate în cadrul programului pentru adulții cu handicap. La 31 iulie 2026, întârzierile depășeau 650 de milioane de lei și reprezentau aproximativ 25 de luni de plăți restante pentru circa 52.000 de beneficiari.
„Programul de stimulente pentru persoanele cu handicap a generat întârzieri în valoare de peste 650 milioane lei până la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 de luni de plăți restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plățile efective au fost sistate de facto în noiembrie 2025 ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu această destinație”, este explicația Primăriei Capitalei, oferită în referatul de aprobare semnat de Ciprian Ciucu.
Programul presupune, în condițiile actuale, un cost de aproximativ 26 de milioane de lei în fiecare lună, calculat pentru cei aproximativ 52.000 de beneficiari care ar trebui să primească 500 de lei lunar.
Ciucu acuză existența unui mecanism prin care oamenii vin în București pentru bani
Primarul Capitalei a susținut că numărul persoanelor înscrise în program crește anual și a acuzat existența unor situații în care oamenii își stabilesc domiciliul sau reședința în București pentru a putea beneficia de stimulent.
„În momentul în care va fi plătită ultima tranșă, și am calculat că va fi undeva în octombrie 2030, automat se va desuspenda hotărârea și va merge mai departe. Ceea ce vă rog este doar să suspendăm aplicabilitatea ei, ca să nu mai primim alte dosare, că nu le putem duce. Până acum nu au fost plătiți în fiecare lună pentru că nu am avut de unde”, a explicat Ciucu.
Edilul a estimat că aproximativ 10.000 de persoane se înscriu anual pentru acest stimulent și a afirmat că există persoane care vin în București și își fac mutație special pentru a putea primi banii.
Chiar și în varianta în care plata lunară este redusă la 250 de lei, impactul asupra bugetului municipal este estimat de Ciucu la 130-150 de milioane de lei pe an.
Voucherele Materna nu mai sunt acordate
Un alt program eliminat prin decizia Consiliului General este Voucher Materna București. Sprijinul, introdus în 2018, avea o valoare totală de 2.000 de lei și era acordat femeilor gravide pentru medicamente și servicii medicale, inclusiv analize și ecografii.
Programul se adresa femeilor gravide cu vârsta de peste 18 ani, fără testarea veniturilor. Condiția era ca beneficiara să aibă domiciliul sau reședința în București de cel puțin șase luni.
Ciprian Ciucu susține că eliminarea programului este justificată prin faptul că o parte dintre serviciile medicale pentru sarcină sunt deja acoperite prin programele naționale ale Ministerului Sănătății.
„Toate gravidele sunt deja asigurate printr-o politică a statului, a Ministrului Sănătății. Voucher-ul matern nu face altceva decât să dubleze. Din moment ce se pot face toate analizele de la morfologie fetală, investigații paraclinice, analize de sânge, intervenții în situații de criză, supraveghere sarcină cu risc, internări de urgență, dublu și triplu test prin programul național. Din moment ce deja totul este acoperit, de ce municipiul București să dubleze?”, a explicat Ciucu.
Potrivit referatului de aprobare, programul genera cheltuieli de aproximativ 24 de milioane de lei anual, sumă pe care Primăria Capitalei susține că nu o mai poate susține în actualul context bugetar.
Banii pentru nou-născuți vor fi direcționați către cazurile sociale
Stimulentul pentru nou-născut, în valoare de 2.000 de lei, nu este eliminat complet. Condițiile de acordare sunt însă restrânse, iar sprijinul va fi destinat unor categorii considerate vulnerabile.
Printre beneficiari se vor afla mamele aflate în situații de risc, victimele violenței domestice, mamele minore și familiile care beneficiază de venit minim garantat.
„Stimulentul pentru nou-născut rămâne, dar nu se mai dă tuturor. Și îl direcționăm acolo unde este cu adevărat nevoie de el. Îl direcționăm către mamele în situație de risc, mamele victime ale violenței domestice, mamele minore, și familii beneficiare de venit minim garantat. Deci facem ceea ce este corect. În ceea ce privește proiectul cu privire la copiii care au diferite grade de handicap, îl direcționăm acolo unde este nevoie mai mult de el”, a explicat Ciucu.
Cum se schimbă stimulentul pentru copiii cu handicap
Pentru copiii cu handicap, valoarea sprijinului nu va mai fi aceeași pentru toate gradele de handicap. În prezent, stimulentul este de 1.000 de lei, însă noul sistem introduce valori diferite.
Astfel, stimulentul va fi de 1.000 de lei pentru copiii cu handicap grav sau pentru cei cu handicap grav care necesită asistent personal. Pentru handicapul accentuat, suma va fi de 800 de lei, iar pentru handicapul mediu va ajunge la 400 de lei.
Copiii cu handicap ușor nu vor mai avea dreptul la acest stimulent. În același timp, copiii cu afecțiuni hemato-oncologice vor putea beneficia de sprijin.
O altă modificare privește perioada de rezidență necesară pentru acordarea stimulentului. Aceasta crește de la șase luni la 12 luni.
Noile reglementări urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.
AUR s-a opus proiectelor
Modificările au generat dezbateri de peste trei ore în Consiliul General. Proiectele au fost contestate de grupul consilierilor generali AUR, care s-a opus atât suspendării stimulentului pentru adulții cu handicap, cât și eliminării voucherelor Materna și schimbării condițiilor pentru ajutoarele destinate copiilor cu handicap și nou-născuților.
La propunerea consilierului liberal Andrei Badiu, votul a fost secret, astfel încât să nu fie cunoscut modul în care fiecare consilier a votat. Consilierii generali care au participat online nu au putut lua parte la acest tip de vot.
AUR s-a opus și procedurii de vot secret.
„E prima oară când se recurge la vot secret. Eu cred că fiecare dintre noi dorim să dăm dovadă de transparență. Ne asumăm ce votăm. Cine dorește să se ascundă în spatele unui vot secret”, a spus Ovidiu Zară.
Consilierii AUR au cerut păstrarea stimulentelor
Consilierul general AUR a susținut că sprijinul financiar este necesar în special în contextul economic actual și a cerut găsirea unei alte soluții pentru bugetul Capitalei.
„Vorbesc din punctul de vedere al unei persoane care din cauza unui accident nefericit în copilărie, a ajuns să aibă un handicap. (…) Eu vă rog din suflet, haideți să găsim o soluție financiară, pentru că o putem găsi împreună dacă avem voință și putință, și să scoatem de pe ordinea de zi acele proiecte referitoare la suspendarea stimulentului pentru persoane cu handicap adulte, pentru copii, la acel proiect privind stimulentul acordat mamelor, suspendarea lui și diminuarea ajutorului pentru nou-născuți”, a declarat Zară.
Acesta a criticat și diferențierea sumelor acordate copiilor în funcție de gradul de handicap.
„În contextul economic în care multe din facilitățile fiscale ale persoanelor cu handicap au fost tăiate, cred că ar fi bine să păstrăm acest modest ajutor pe care noi îl acordăm persoanelor cu handicap. În ceea ce privește stimulentul pentru copii, domnule primar, nu putem face o diferență să acordăm unui copil cu handicap accentuat 1.000 de lei, unui copil cu handicap mediu 800 de lei. Fiecare copil are o nevoie, mai mică sau mai mare”, a explicat Zară.
Persoanele cu dizabilități au protestat în sala de ședință
La dezbaterea proiectelor au participat și reprezentanți ai persoanelor cu handicap. Unul dintre aceștia, Cătălin Moșgoreanu, a cerut consilierilor generali să respingă măsurile propuse.
„Vă rog să respingeți acest proiect de hotărâre. Câți dintre dumneavoastră puteți să trăiți în București cu suma de… țineți-vă bine, 1.700 de lei? Adică 1.281, pensie minimă și 450 sau cât este îndemnizația la handicap grav. Faceți experimentul ăsta și trăiți în București.Și după aia să vă gândiți să tăiați din banii ăștia. Banii ăștia sunt un stimulent. Stimulează să trăim, să nu murim de foame. Aia stimulează”, a declarat Cătălin Moșgoreanu, cetățean cu dizabilități.
În cele din urmă, toate proiectele au fost aprobate de Consiliul General, fiecare dintre ele obținând între 28 și 33 de voturi.
Citește și
- 18:43Pensiile românilor, în pericol. Datoria publică ar putea ajunge la 70%: avertismentul Consiliului Fiscal
- 18:31Incendiu lângă o biserică monument istoric din Vaslui. Au ars 1.500 de metri pătrați de vegetație uscată
- 17:43Canalul Sulina, tot mai aglomerat: traficul navelor comerciale a crescut cu până la 50%
- 17:42Momentul în care o bătrână izbucnește în plâns după ce polițiștii locali i-au împrăștiat fructele și legumele pe trotuar. Scene revoltătoare în București VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News