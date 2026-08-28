Ciucu taie ajutoarele din București. Stimulentele pentru adulții cu handicap, suspendate până în 2030, iar vouchere Materna dispar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 19:08

Consiliul General al Municipiului București a aprobat schimbări majore pentru mai multe programe de sprijin. Stimulentul pentru adulții cu handicap va fi suspendat până în 2030, voucherul Materna nu se mai acordă, iar ajutoarele pentru nou-născuți și copiii cu handicap vor fi acordate după criterii noi.

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