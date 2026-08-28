Incendiu lângă o biserică monument istoric din Vaslui. Au ars 1.500 de metri pătrați de vegetație uscată

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit, vineri, în curtea unei biserici monument istoric din localitatea Tatomirești, județul Vaslui. Flăcările au cuprins aproximativ 1.500 de metri pătrați de teren. Din fericire, biserica - construită în 1792 - nu a fost afectată.
Incendiul a izbucnit în apropierea bisericii
Pompierii au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în curtea bisericii monument istoric din Tatomirești, comuna Rebricea. Potrivit reprezentanților ISU Vaslui, exista riscul ca flăcările să se extindă și să afecteze lăcașul de cult, precum și o gospodărie locuită aflată în apropiere.
„Apelantul a solicitat intervenția pompierilor militari, întrucât era posibil ca propagarea arderii să afecteze biserica, un cunoscut monument istoric, construită în anul 1792, și o gospodărie locuită, situată în apropierea lăcașului de cult”, a transmis ISU Vaslui.
Pentru stingerea incendiului a fost trimisă o autospecială de stingere de la Stația de Pompieri Negrești, încadrată cu cinci militari.
Sătenii au intervenit înaintea pompierilor
Până la sosirea pompierilor militari, intervenția a fost asigurată de SVSU Rebricea, cu o autospecială de stingere și patru pompieri voluntari. La operațiune au participat și localnicii, care au contribuit la limitarea extinderii focului.
Intervenția acestora a dus la localizarea incendiului, astfel că, la sosirea pompierilor de la Stația Negrești, flăcările erau aproape stinse. Incendiul a afectat aproximativ 1.500 de metri pătrați de teren cu vegetație uscată, fără să provoace pagube bisericii monument istoric sau gospodăriei din apropiere.
De la ce ar fi putut porni focul
Pompierii au stabilit drept cauză probabilă a incendiului focul deschis în spații deschise. Printre ipotezele luate în calcul se numără posibilitatea ca focul să fi pornit de la o țigară lăsată aprinsă sau de la o lumânare din cimitirul bisericii.
ISU Vaslui le recomandă cetățenilor să respecte măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație uscată și să nu lase lumânări aprinse în apropierea vegetației uscate.
De asemenea, pompierii recomandă evitarea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole sau arderea resturilor vegetale și interzic aruncarea la întâmplare a țigărilor aprinse ori a altor surse de foc în zonele cu vegetație uscată.
În cazul observării unui incendiu, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul de urgență 112.