Incendiu lângă o biserică monument istoric din Vaslui. Au ars 1.500 de metri pătrați de vegetație uscată

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 aug. 2026, 18:31

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit, vineri, în curtea unei biserici monument istoric din localitatea Tatomirești, județul Vaslui. Flăcările au cuprins aproximativ 1.500 de metri pătrați de teren. Din fericire, biserica - construită în 1792 - nu a fost afectată.

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