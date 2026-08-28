Noul domeniu care atrage tot mai mulți români. Salariile pornesc de la 5.000 de lei și cererea de specialiști crește

După ani în care IT-ul a fost una dintre principalele alegeri pentru românii care urmăreau salarii bune, sectorul energetic câștigă teren. Extinderea energiei solare, a bateriilor de stocare și a stațiilor de încărcare creează o nevoie tot mai mare de ingineri și tehnicieni.
Energia atrage tot mai mulți tineri
Piața muncii din România își schimbă treptat reperele, iar domeniul energetic devine o opțiune tot mai căutată de cei care vor să urmeze o carieră tehnică. Dezvoltarea infrastructurii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile determină companiile să caute specialiști capabili să lucreze cu tehnologii tot mai răspândite.
Panourile fotovoltaice, bateriile de stocare și stațiile de încărcare pentru mașini electrice au devenit componente tot mai prezente în România. Odată cu extinderea acestor tehnologii, crește și necesarul de ingineri și tehnicieni pregătiți pentru proiectarea, instalarea și operarea sistemelor.
Facultatea de Energetică a atras sute de candidați
Interesul pentru domeniu se vede inclusiv în rândul tinerilor care își aleg studiile universitare. Facultatea de Energetică din cadrul Politehnicii București a înregistrat în acest an 735 de candidați pentru cele 400 de locuri disponibile.
Numărul înscrierilor indică o creștere a interesului pentru specializările din sectorul energetic, într-un moment în care companiile au nevoie de personal calificat.
Studenții sunt recrutați încă din facultate
Un avantaj al acestei specializări este apropierea dintre universitate și mediul privat. O parte dintre studenți ajung să fie recrutați înainte de finalizarea studiilor, companiile căutând încă din perioada facultății viitorii angajați.
Salariile de început se situează în jurul valorii de 5.000-6.000 de lei și pot crește pe măsură ce angajații acumulează experiență și se specializează.
„Legătura cu mediul economic pentru noi este foarte importantă și mereu am avut companiile alături de noi. Este important ca inginerii care trec pragul acestei facultăți să fie formați împreună cu companiile”, a spus Diana Robescu, decan al Facultății de Energetică, Politehnica București.
Extinderea energiei regenerabile schimbă piața muncii
Transformarea sectorului energetic aduce noi oportunități profesionale. Creșterea numărului de sisteme fotovoltaice și dezvoltarea soluțiilor de stocare presupun existența unor specialiști care să poată gestiona instalațiile și tehnologiile aferente.
Același lucru este valabil pentru infrastructura destinată vehiculelor electrice, unde extinderea stațiilor de încărcare generează necesar de personal cu pregătire tehnică.
Un domeniu care se bazează pe specialiști tehnici
Energia este considerată și un sector cu perspective pe termen lung, întrucât dezvoltarea infrastructurii presupune intervenția specialiștilor umani pentru instalarea, verificarea, întreținerea și gestionarea echipamentelor.
Într-o perioadă în care inteligența artificială modifică numeroase profesii și automatizează tot mai multe activități, specializările tehnice din domeniul energetic rămân legate de infrastructura fizică și de necesitatea intervențiilor specializate la fața locului.