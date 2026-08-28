Noul domeniu care atrage tot mai mulți români. Salariile pornesc de la 5.000 de lei și cererea de specialiști crește

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 21:41

După ani în care IT-ul a fost una dintre principalele alegeri pentru românii care urmăreau salarii bune, sectorul energetic câștigă teren. Extinderea energiei solare, a bateriilor de stocare și a stațiilor de încărcare creează o nevoie tot mai mare de ingineri și tehnicieni.

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