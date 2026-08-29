Incendiu devastator la Sozopol, în Bulgaria: un restaurant a fost distrus, iar 25 de turiști au fost evacuați VIDEO

Un incendiu de amploare a izbucnit vineri dimineață la un restaurant din Sozopol, Bulgaria. Flăcările și fumul dens s-au extins către clădirile din apropiere, iar autoritățile au evacuat mai multe persoane din hotelurile și unitățile de cazare din zonă.
Incendiul a fost semnalat în jurul orei 5:04, la restaurantul Apollon, situat în apropierea plajei centrale din Sozopol. Potrivit informațiilor preliminare transmise de Direcția Regională Burgas a Ministerului de Interne, focul ar fi pornit de la un frigider defect.
În urma incendiului, restaurantul a fost distrus în totalitate. Pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit în bucătărie, după care flăcările s-au extins în exterior, au cuprins o structură din lemn și au ajuns pe fațada clădirii, către etajele superioare. Pagubele nu s-au oprit însă aici. Din contră, și unele camere ale hotelurilor din apropiere au fost avariate.
Turiști evacuați din hotelurile din apropiere
Fumul dens și riscul ca incendiul să se extindă au determinat autoritățile să evacueze persoanele aflate în hotelurile și unitățile de cazare din zonă. Potrivit oficialităților din Burgas, între 20 și 25 de persoane au fost evacuate și transportate într-un loc sigur.
În timpul intervenției, pompierii au încercat să împiedice extinderea flăcărilor către alte clădiri. Trei autospeciale au fost trimise la fața locului.
Clădire a Crucii Roșii Bulgare, afectată
Incendiul a provocat pagube și unei baze din apropiere a Crucii Roșii Bulgare. Fațada din lemn a clădirii a ars în totalitate.
Printre persoanele evacuate s-a numărat și cântăreața Nelly Rangelova, care era cazată la un hotel din apropiere. Artista a povestit că evacuarea oaspeților din hotelul său și din proprietățile învecinate a început în jurul orei 5:30.
„Se auzeau bubuituri, probabil de la buteliile de gaz”, a declarat Rangelova.
Ulterior, artista a precizat pentru bTV că turiștii nu fuseseră încă lăsați să se întoarcă în hotel.
„În acest moment, încă nu putem intra în hotelul nostru”, a spus aceasta.
Incendiul a provocat pagube importante restaurantului și mai multor clădiri din apropiere. Până la momentul transmiterii informațiilor, autoritățile nu raportaseră persoane decedate sau rănite.