Incendiu devastator la Sozopol, în Bulgaria: un restaurant a fost distrus, iar 25 de turiști au fost evacuați VIDEO

Publicat 29 aug. 2026, 11:01 Actualizat 29 aug. 2026, 11:02

Un incendiu de amploare a izbucnit vineri dimineață la un restaurant din Sozopol, Bulgaria. Flăcările și fumul dens s-au extins către clădirile din apropiere, iar autoritățile au evacuat mai multe persoane din hotelurile și unitățile de cazare din zonă.

Distribuie articolul