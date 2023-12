„Este un incident nefericit. Nu cred că este corect că Marius Budăi a fost prins într-o mașină furată. Nu am furat eu nicio mașină. Ne întorceam de la Chișinău, de la un eveniment. Mașina o are din anul 2015, achiziționată din Galați, de la o doamnă, cu acte. Dumnealui (n.r.: Dan-Constantin Șlincu) a gestionat mașina, timp de 8 ani colegul meu nu a fost sesizat. O să am o discuție cu specialiști din MAI. În momentul în care am vrut să intrăm în țară, am dat documentele, apoi ne-au informat că mașina apare ca dată furată. Prima dată am crezut că este o farsă, nu am putut să cred ce aud. Au luat mașina acolo, eu am întrebat dacă o putem preda la Botoșani. Au spus că nu, am chemat o mașină și ne-am continuat drumul spre casă”, a spus Marius Budăi, la Realitatea PLUS.

Alături de acesta era și parlamentarul Dan-Constantin Șlincu: „Am cumpărat-o în anul 2015 și era înmatriculată în România. Am cumpărat-o din Galați, după un anunț pe un site de mașini. În momentul respectiv am înmatriculat mașina pe numele meu și totul a fost ok până în momentul de față. Polițiștii mi-au spus că trebuie să rețină mașina că a fost furată din Belgia în 2016, dar ea era deja la mine din 2015. Eu am mai ieșit din țară cu mașina. Nu am avut nicio problemă”.