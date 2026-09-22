Somnul REM, asociat cu un risc mai mic pentru zeci de boli. Ce au descoperit cercetătorii

Somnul nu este important doar prin numărul de ore petrecute în pat. Cercetări recente arată că și modul în care este structurat somnul pe parcursul nopții poate avea legătură cu starea de sănătate și cu riscul de apariție a unor boli.
Un studiu publicat în revista PLOS Medicine a analizat legătura dintre mai multe caracteristici ale somnului și apariția unui număr mare de afecțiuni. Cercetarea a fost realizată de o echipă coordonată de specialiști de la Capital Medical University din China, care au folosit datele a 95.559 de participanți incluși într-un amplu proiect de cercetare din Marea Britanie.
Participanții au purtat timp de aproximativ o săptămână dispozitive la încheietura mâinii, cu ajutorul cărora cercetătorii au putut analiza tiparele de somn. Ulterior, datele au fost puse în legătură cu starea de sănătate a participanților pe o perioadă mediană de aproape nouă ani.
Somnul REM, legat de un risc mai redus pentru numeroase afecțiuni
Una dintre observațiile importante ale cercetătorilor vizează somnul REM, etapa în care apar cele mai multe dintre vise și în care activitatea cerebrală seamănă, în anumite privințe, cu cea din starea de veghe.
Potrivit rezultatelor, o proporție mai mare de somn REM a fost asociată cu un risc mai redus pentru 83 de boli dintre cele analizate. Printre afecțiunile pentru care cercetătorii au identificat astfel de asocieri s-au numărat insuficiența cardiacă, boala Alzheimer, hipotensiunea și fibrilația atrială.
Analiza a identificat, în total, asocieri între caracteristicile somnului și 156 de cazuri de boli.
Cercetătorii au observat și o legătură între somnul profund și un risc mai mic pentru șapte afecțiuni. Printre acestea s-au aflat diabetul de tip 2 și boala Parkinson.
Rezultatele nu demonstrează însă că un anumit tipar de somn previne în mod direct aceste boli. Studiul evidențiază în principal existența unor asocieri statistice între caracteristicile somnului și riscurile observate ulterior.
Somnul insuficient, asociat cu mai multe probleme de sănătate
Durata somnului a reprezentat, la rândul său, un factor important în analiza cercetătorilor.
Datele sugerează că persoanele care dormeau între șase și opt ore pe noapte se aflau într-un interval asociat cu un risc mai redus pentru un număr important de boli.
În schimb, participanții care dormeau mai puțin de cinci ore pe noapte au prezentat un risc mai mare pentru 37 de afecțiuni, comparativ cu persoanele care dormeau între șase și opt ore.
Cercetătorii au analizat separat și proporția somnului REM din timpul total petrecut dormind. Acest lucru este important deoarece arată că legătura observată între somnul REM și anumite boli nu poate fi explicată pur și simplu prin faptul că unele persoane aveau un timp total de somn mai mare.
De ce este importantă structura somnului
Pe lângă durata somnului și proporția de somn REM sau profund, oamenii de știință au analizat și regularitatea somnului, precum și timpul petrecut treaz după adormire.
O mai mare neregularitate a somnului a fost asociată cu un risc crescut pentru trei boli, în timp ce perioadele mai lungi de veghe după adormire au fost asociate cu un risc mai mare pentru șase afecțiuni.
Rezultatele susțin ideea că sănătatea somnului nu poate fi evaluată exclusiv prin numărul de ore dormite. Felul în care se succed diferitele etape ale somnului și cât de regulat este acesta pot avea, de asemenea, relevanță.
Cercetătorii cer studii suplimentare
Autorii studiului subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mecanismele biologice care ar putea explica aceste asocieri.
O posibilitate este ca somnul REM să influențeze anumite procese biologice diferite de cele asupra cărora acționează durata totală a somnului. Astfel, diferitele componente ale somnului ar putea avea efecte distincte asupra organismului și asupra unor categorii diferite de boli.
Cercetarea indică faptul că atât durata somnului, cât și arhitectura acestuia sunt asociate cu starea de sănătate. Un somn suficient și regulat, care include perioade normale de somn REM și somn profund, rămâne un element important al unui stil de viață sănătos, însă rezultatele acestui studiu nu trebuie interpretate ca dovadă că modificarea unei singure componente a somnului poate preveni anumite boli.