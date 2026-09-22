Somnul REM, asociat cu un risc mai mic pentru zeci de boli. Ce au descoperit cercetătorii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 12:17

Somnul nu este important doar prin numărul de ore petrecute în pat. Cercetări recente arată că și modul în care este structurat somnul pe parcursul nopții poate avea legătură cu starea de sănătate și cu riscul de apariție a unor boli.

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